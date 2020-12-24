https://ria.ru/20201224/lekarstva-1590813684.html
Мурашко рассказал о закупке лекарств для лечения нозологий
Мурашко рассказал о закупке лекарств для лечения нозологий
Федеральный центр лекарственного обеспечения будет в том числе закупать лекарства по 14 высокозатратным нозологиям и вакцины для нацкалендаря прививок, заявил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:51
2020-12-24T18:51
2020-12-24T18:51
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральный центр лекарственного обеспечения будет в том числе закупать лекарства по 14 высокозатратным нозологиям и вакцины для нацкалендаря прививок, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко добавил, что роль этого центра в том числе заключается в формировании потребности в лекарственных препаратах совместно с Минздравом и Минпромторгом, этот центр станет одним из ключевых участников лекарственного оборота на территории РФ.
https://ria.ru/20201222/nagruzka-1590425646.html
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)