Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/lekarstva-1590813684.html
Мурашко рассказал о закупке лекарств для лечения нозологий
Мурашко рассказал о закупке лекарств для лечения нозологий
Федеральный центр лекарственного обеспечения будет в том числе закупать лекарства по 14 высокозатратным нозологиям и вакцины для нацкалендаря прививок, заявил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:51
2020-12-24T18:51
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:424:2048:1576_1920x0_80_0_0_3a640c728a895119db327f779ae59f98.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральный центр лекарственного обеспечения будет в том числе закупать лекарства по 14 высокозатратным нозологиям и вакцины для нацкалендаря прививок, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко добавил, что роль этого центра в том числе заключается в формировании потребности в лекарственных препаратах совместно с Минздравом и Минпромторгом, этот центр станет одним из ключевых участников лекарственного оборота на территории РФ.
https://ria.ru/20201222/nagruzka-1590425646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:317:2048:1853_1920x0_80_0_0_3f78e3ef07889549cc42c239cbba2920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Мурашко рассказал о закупке лекарств для лечения нозологий

18:51 24.12.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральный центр лекарственного обеспечения будет в том числе закупать лекарства по 14 высокозатратным нозологиям и вакцины для нацкалендаря прививок, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Центр создан, он берет на себя компетенции по закупке лекарственных препаратов для лечения 14 высокозатратных нозологий, в том числе берет на себя функцию по обеспечению национального календаря прививок и ряда других направлений", - заявил он в ходе брифинга.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 16:35Распространение нового коронавируса
Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
Мурашко добавил, что роль этого центра в том числе заключается в формировании потребности в лекарственных препаратах совместно с Минздравом и Минпромторгом, этот центр станет одним из ключевых участников лекарственного оборота на территории РФ.
 
РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния