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Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики
Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T03:22
2020-12-24T11:31
россия
сергей карасев
арктика
ростех
цнииточмаш
москва
ссср
безопасность
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях.С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. В итоге лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.Руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев отметил, что специалистам удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.
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россия, сергей карасев, арктика, ростех, цнииточмаш, москва, ссср, безопасность

Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики

03:22 24.12.2020 (обновлено: 11:31 24.12.2020)
 
© Фото : сайт ЦНИИточмашАттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения в ЦНИИточмаш
Аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения в ЦНИИточмаш - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : сайт ЦНИИточмаш
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях.

"На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", — рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. В итоге лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.
Руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев отметил, что специалистам удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.
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РоссияСергей КарасевАрктикаРостехЦНИИТОЧМАШМоскваСССРБезопасность
 
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