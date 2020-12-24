https://ria.ru/20201224/laboratoriya-1590660903.html

Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики

Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T03:22

2020-12-24T03:22

2020-12-24T11:31

россия

сергей карасев

арктика

ростех

цнииточмаш

москва

ссср

безопасность

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях.С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. В итоге лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.Руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев отметил, что специалистам удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.

https://ria.ru/20201221/arktika-1590217668.html

россия

арктика

москва

ссср

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россия, сергей карасев, арктика, ростех, цнииточмаш, москва, ссср, безопасность