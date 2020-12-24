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https://ria.ru/20201224/kvanty-1590773732.html
Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
Японские физики разработали математические формулы для описания тока и флуктуаций электронов в квантовых точках. Формулы, опубликованные в журнале Physical... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:00
2020-12-24T16:00
наука
математика
физика
япония
технологии
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Японские физики разработали математические формулы для описания тока и флуктуаций электронов в квантовых точках. Формулы, опубликованные в журнале Physical Review Letters, могут быть применены для дальнейших теоретических исследований физики квантовых точек, ультрахолодных атомных газов и кварков.Квантовые точки — наноразмерные проводники или полупроводники — могут стать ключом к реализации квантовых информационных технологий, таких как квантовые компьютеры и квантовая связь.Физики-теоретики из Городского университета Осаки и Токийского университета разработали математические формулы, описывающие физическое явление, происходящее внутри квантовых точек и других наноразмерных материалов.Речь идет об "эффекте Кондо". Этот эффект был впервые описан в 1964 году японским физиком-теоретиком Джун Кондо для некоторых магнитных материалов. Теперь же известно, что он имеет место и во многих других системах, включая квантовые точки.Обычно электрическое сопротивление металлов падает с понижением температуры. Но в металлах, содержащих магнитные примеси, это происходит только до критической температуры. Выше нее сопротивление возрастает при понижении температуры.Ученые доказали, что при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю, спины электронов запутываются с магнитными примесями, образуя облако, которое экранирует их магнетизм. Форма облака изменяется при дальнейшем падении температуры, что приводит к увеличению сопротивления. Тот же самый эффект происходит, когда к металлу прикладываются внешние "возмущения", такие как напряжение или магнитное поле.Авторы решили составить математическое описание эволюции этого облака. Чтобы описать такую ​​сложную квантовую систему, они начали с состояния системы при абсолютном нуле, к которому применима хорошо зарекомендовавшая себя теоретическая модель ферми-жидкости для взаимодействующих электронов. Затем они ввели поправку, которая описывает реакцию системы на внешние возмущения, и в итоге получили формулы, описывающие электрический ток и его колебания в квантовых точках.Формулы показывают, что электроны взаимодействуют в подобных системах двумя различными способами, каждый из которых вносят вклад в эффект Кондо. Сначала два электрона сталкиваются друг с другом, образуя квазичастицы, которые распространяются внутри облака. Затем происходит взаимодействие, называемое вкладом трех тел — когда два электрона объединяются в присутствии третьего, что вызывает сдвиг энергии квазичастиц."Предсказания формул вскоре можно будет проверить экспериментально, — приводятся в пресс-релизе Городского университета Осаки слова руководителя исследования Акира Огури (Akira Oguri ) из Института теоретической и экспериментальной физики. — Исследования в рамках этого проекта только начались".Авторы отмечают, что выведенные ими формулы могут быть расширены для понимания других квантовых явлений, таких, например, как движение квантовых частиц через квантовые точки, подключенные к сверхпроводникам.
https://ria.ru/20201217/kubity-1589732352.html
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математика, физика, япония, технологии

Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках

16:00 24.12.2020
 
© Rui SakanoКвантовая точка (желтая), подключенная к двум электродам (синие). Электроны, туннелирующие в квантовую точку от электродов, взаимодействуют друг с другом, образуя высококоррелированное квантовое состояние, называемое "ферми-жидкостью"
Квантовая точка (желтая), подключенная к двум электродам (синие). Электроны, туннелирующие в квантовую точку от электродов, взаимодействуют друг с другом, образуя высококоррелированное квантовое состояние, называемое ферми-жидкостью - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Rui Sakano
Квантовая точка (желтая), подключенная к двум электродам (синие). Электроны, туннелирующие в квантовую точку от электродов, взаимодействуют друг с другом, образуя высококоррелированное квантовое состояние, называемое "ферми-жидкостью"
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Японские физики разработали математические формулы для описания тока и флуктуаций электронов в квантовых точках. Формулы, опубликованные в журнале Physical Review Letters, могут быть применены для дальнейших теоретических исследований физики квантовых точек, ультрахолодных атомных газов и кварков.
Квантовые точки — наноразмерные проводники или полупроводники — могут стать ключом к реализации квантовых информационных технологий, таких как квантовые компьютеры и квантовая связь.
Физики-теоретики из Городского университета Осаки и Токийского университета разработали математические формулы, описывающие физическое явление, происходящее внутри квантовых точек и других наноразмерных материалов.
Речь идет об "эффекте Кондо". Этот эффект был впервые описан в 1964 году японским физиком-теоретиком Джун Кондо для некоторых магнитных материалов. Теперь же известно, что он имеет место и во многих других системах, включая квантовые точки.
Обычно электрическое сопротивление металлов падает с понижением температуры. Но в металлах, содержащих магнитные примеси, это происходит только до критической температуры. Выше нее сопротивление возрастает при понижении температуры.
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Ученые доказали, что при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю, спины электронов запутываются с магнитными примесями, образуя облако, которое экранирует их магнетизм. Форма облака изменяется при дальнейшем падении температуры, что приводит к увеличению сопротивления. Тот же самый эффект происходит, когда к металлу прикладываются внешние "возмущения", такие как напряжение или магнитное поле.
Авторы решили составить математическое описание эволюции этого облака. Чтобы описать такую ​​сложную квантовую систему, они начали с состояния системы при абсолютном нуле, к которому применима хорошо зарекомендовавшая себя теоретическая модель ферми-жидкости для взаимодействующих электронов. Затем они ввели поправку, которая описывает реакцию системы на внешние возмущения, и в итоге получили формулы, описывающие электрический ток и его колебания в квантовых точках.
Формулы показывают, что электроны взаимодействуют в подобных системах двумя различными способами, каждый из которых вносят вклад в эффект Кондо. Сначала два электрона сталкиваются друг с другом, образуя квазичастицы, которые распространяются внутри облака. Затем происходит взаимодействие, называемое вкладом трех тел — когда два электрона объединяются в присутствии третьего, что вызывает сдвиг энергии квазичастиц.
"Предсказания формул вскоре можно будет проверить экспериментально, — приводятся в пресс-релизе Городского университета Осаки слова руководителя исследования Акира Огури (Akira Oguri ) из Института теоретической и экспериментальной физики. — Исследования в рамках этого проекта только начались".
Авторы отмечают, что выведенные ими формулы могут быть расширены для понимания других квантовых явлений, таких, например, как движение квантовых частиц через квантовые точки, подключенные к сверхпроводникам.
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