https://ria.ru/20201224/kuznetsova-1590761860.html

Кузнецова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Кузнецова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит желание мальчика из Вологды, мечтающего РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:07

2020-12-24T15:07

2020-12-24T15:07

анна кузнецова

вологда

рязанская область

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит желание мальчика из Вологды, мечтающего о ноутбуке, и девочки из Рязанской области, которая попросила велосипед, сообщила пресс-служба омбудсмена.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.

вологда

рязанская область

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2020

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анна кузнецова, вологда, рязанская область, общество