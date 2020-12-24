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Кузнецова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Кузнецова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит желание мальчика из Вологды, мечтающего РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:07
2020-12-24T15:07
2020-12-24T15:07
анна кузнецова
вологда
рязанская область
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит желание мальчика из Вологды, мечтающего о ноутбуке, и девочки из Рязанской области, которая попросила велосипед, сообщила пресс-служба омбудсмена.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
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анна кузнецова, вологда, рязанская область, общество