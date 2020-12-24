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Александр Кузнецов снимется в третьей части "Фантастических тварей"
Александр Кузнецов снимется в третьей части "Фантастических тварей"
Александр Кузнецов появится в фильме "Фантастические твари и где они обитают – 3". Об этом стало известно из интервью режиссера Александра Молочникова ведущей... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T02:15
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культура
кино и сериалы
новости культуры
ксения собчак
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Александр Кузнецов появится в фильме "Фантастические твари и где они обитают – 3". Об этом стало известно из интервью режиссера Александра Молочникова ведущей Ксении Собчак.Сам актер и его представители пока никак не прокомментировали эту информацию.По словам Молочникова, Кузнецов должен был играть в его новой театральной постановке, но отказался от участия до премьеры из-за того, что уехал из России на съемки предыстории "Гарри Поттера". "Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить", – прокомментировал режиссер. Пока не известно, на какую именно роль его пригласили. Если судить по информации из социальных сетей Кузнецова, актер находится в Великобритании, где как раз сейчас проходят съемки картины режиссера Дэвида Йейтса.
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кино и сериалы, новости культуры, ксения собчак, великобритания

Александр Кузнецов снимется в третьей части "Фантастических тварей"

02:15 24.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Александр Кузнецов появится в фильме "Фантастические твари и где они обитают – 3". Об этом стало известно из интервью режиссера Александра Молочникова ведущей Ксении Собчак.
Сам актер и его представители пока никак не прокомментировали эту информацию.
По словам Молочникова, Кузнецов должен был играть в его новой театральной постановке, но отказался от участия до премьеры из-за того, что уехал из России на съемки предыстории "Гарри Поттера".
"Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить", – прокомментировал режиссер.
Пока не известно, на какую именно роль его пригласили. Если судить по информации из социальных сетей Кузнецова, актер находится в Великобритании, где как раз сейчас проходят съемки картины режиссера Дэвида Йейтса.
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