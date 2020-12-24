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Курс доллара опустился ниже 74 рублей
Курс доллара опустился ниже 74 рублей
Рубль усиливает вечером рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро направляется к 90 рублям, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:55
2020-12-24T18:55
2020-12-24T18:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рубль усиливает вечером рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро направляется к 90 рублям, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар уже опускался до 73,98 рубля, евро – до 90,22 рубля.
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика