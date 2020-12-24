https://ria.ru/20201224/kurs-1590814616.html

Курс доллара опустился ниже 74 рублей

Курс доллара опустился ниже 74 рублей

Рубль усиливает вечером рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро направляется к 90 рублям, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:55

2020-12-24T18:55

2020-12-24T18:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рубль усиливает вечером рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро направляется к 90 рублям, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар уже опускался до 73,98 рубля, евро – до 90,22 рубля.

https://ria.ru/20201222/predprinimateli-1589866921.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика