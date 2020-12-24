https://ria.ru/20201224/kurs-1590757561.html

Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,35 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,35 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки - до 91,3487 рубля, курс доллара - на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:51

2020-12-24T14:51

2020-12-24T14:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

курс рубля

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки - до 91,3487 рубля, курс доллара - на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 62,49 копейки, составив 82,2685 рубля.

https://ria.ru/20201223/rubl-1590485279.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф), экономика