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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201224/kurs-1590757561.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,35 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,35 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки - до 91,3487 рубля, курс доллара - на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:51
2020-12-24T14:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс рубля
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки - до 91,3487 рубля, курс доллара - на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 62,49 копейки, составив 82,2685 рубля.
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россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,35 рубля

14:51 24.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки - до 91,3487 рубля, курс доллара - на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 62,49 копейки, составив 82,2685 рубля.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 01:21Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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