https://ria.ru/20201224/kurenie-1590662484.html

Юрист рассказал о новых запретах для курильщиков с 2021 года

Юрист рассказал о новых запретах для курильщиков с 2021 года

С 2021 года курильщики столкнутся с новыми запретами и ограничениями, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:32

2020-12-24T04:32

2020-12-24T09:40

здоровье

егор редин

россия

курение

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 2021 года курильщики столкнутся с новыми запретами и ограничениями, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Он напомнил, что 25 сентября правительство приняло постановление "Об утверждении правил противопожарного режима". В соответствии с ним с 1 января вступает в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Там курить будет можно только в специально предназначенных для этого местах, которые должны обозначаться табличкой "Место для курения".При этом он отметил, что специалисты признают эффективность законодательного ограничения курения: после вступления в силу закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" количество мужчин-курильщиков значительно уменьшилось, а число случаев пассивного курения сократилось почти на 70 процентов.Запрет на курение в общественных местах действует в России с 2013 года. Он распространяется на учебные заведения, культурные, спортивные и медицинские учреждения. Нельзя курить на расстоянии менее 15 метров от входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты. В государственных органах, на детских площадках, пляжах и в помещениях социальных служб курение запрещено полностью.Кроме того, с 30 октября в России запрещено курение кальянов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. По данным Минздрава, сейчас курят 27,3 процента россиян. В основном это мужчины в возрасте примерно 46 лет, а 14,6 процента — женщины. При этом, как отмечала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, наблюдается тенденция к снижению потребления табака, причем у мужчин она более заметна, чем у женщин, так как мужчины курили больше. Что касается курения среди подростков (от 15 до 19 лет), то, по словам Драпкиной, за время действия антитабачного закона распространенность курения среди них снизилась на 11 процентов.Эксперт напомнила также, что курение остается фактором риска для многих заболеваний — так, пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний спровоцированы именно употреблением табака. Пассивное курение тоже может влиять на давление, фертильную функцию, повышает риск фибрилляции предсердий. Однако в последнее время, добавила Драпкина, пассивное курение серьезно снизилось.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/zdorove-kurenie-1577574310.html

https://ria.ru/20201208/sigarety-1588168073.html

https://ria.ru/20201203/prodazhi-1587476112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, егор редин, россия, курение, общество