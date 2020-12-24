https://ria.ru/20201224/kuban-1590704674.html

На Кубани задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского

На Кубани задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского

Второй подозреваемый в краже и нападении на полицейского в Краснодаре мужчина, скрывавшийся у родственников, задержан на Кубани, сообщает ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:47

2020-12-24T11:47

2020-12-24T11:47

гумвд

краснодар

туапсинский район

происшествия

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СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. Второй подозреваемый в краже и нападении на полицейского в Краснодаре мужчина, скрывавшийся у родственников, задержан на Кубани, сообщает ГУМВД РФ по региону.По данным МВД, рано утром в среду в отдел полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару поступило сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2112". Патрулируя улицы, полицейские обнаружили движущийся автомобиль, подходящий под ориентировку. Один из полицейских был ранен при попытке остановить автомобиль, а позже - задержать находившихся в нем подозреваемых. Стрелявший мужчина был задержан, но двоим его сообщникам удалось скрыться. Они были объявлены в розыск.Мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства. Розыск еще одного из нападавших продолжается.Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Краснодару. В брошенной подозреваемыми машине полицейские обнаружили ранее похищенный платежный терминал. В городе введен план "Перехват".

https://ria.ru/20201223/zaderzhanie-1590584206.html

краснодар

туапсинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, краснодар, туапсинский район, происшествия