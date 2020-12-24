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На Кубани задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского
На Кубани задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского
Второй подозреваемый в краже и нападении на полицейского в Краснодаре мужчина, скрывавшийся у родственников, задержан на Кубани, сообщает ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:47
2020-12-24T11:47
гумвд
краснодар
туапсинский район
происшествия
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СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. Второй подозреваемый в краже и нападении на полицейского в Краснодаре мужчина, скрывавшийся у родственников, задержан на Кубани, сообщает ГУМВД РФ по региону.По данным МВД, рано утром в среду в отдел полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару поступило сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2112". Патрулируя улицы, полицейские обнаружили движущийся автомобиль, подходящий под ориентировку. Один из полицейских был ранен при попытке остановить автомобиль, а позже - задержать находившихся в нем подозреваемых. Стрелявший мужчина был задержан, но двоим его сообщникам удалось скрыться. Они были объявлены в розыск.Мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства. Розыск еще одного из нападавших продолжается.Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Краснодару. В брошенной подозреваемыми машине полицейские обнаружили ранее похищенный платежный терминал. В городе введен план "Перехват".
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краснодар
туапсинский район
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гумвд, краснодар, туапсинский район, происшествия

На Кубани задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского

11:47 24.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. Второй подозреваемый в краже и нападении на полицейского в Краснодаре мужчина, скрывавшийся у родственников, задержан на Кубани, сообщает ГУМВД РФ по региону.
По данным МВД, рано утром в среду в отдел полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару поступило сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2112". Патрулируя улицы, полицейские обнаружили движущийся автомобиль, подходящий под ориентировку. Один из полицейских был ранен при попытке остановить автомобиль, а позже - задержать находившихся в нем подозреваемых. Стрелявший мужчина был задержан, но двоим его сообщникам удалось скрыться. Они были объявлены в розыск.
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"Сегодня полицейские задержали одного из разыскиваемых по подозрению в нападении на финансовое учреждение в городе Краснодаре, 35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов в доме у родственников в селе Кривенковском, а затем на рейсовом автобусе проследовал в город Туапсе, где и был задержан оперативниками вблизи автовокзала", - говорится в сообщении.
Мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства. Розыск еще одного из нападавших продолжается.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Краснодару. В брошенной подозреваемыми машине полицейские обнаружили ранее похищенный платежный терминал. В городе введен план "Перехват".
 
ГУМВДКраснодарТуапсинский районПроисшествия
 
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