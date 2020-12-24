Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/krym-1590828577.html
В Крыму усилили ограничения из-за COVID-19
В Крыму усилили ограничения из-за COVID-19
В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:50
2020-12-24T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
наталья пеньковская
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584039466_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ee94f636e2ab37248fc3f5e2cfdb04ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки, соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого глава региона Сергей Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.Кроме того, вводится запрет на организацию и проведение массовых и развлекательных мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации), проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.При этом в кафе и ресторанах вели ограничение на количество посадочных мест (расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров). При этом работодателям запрещено проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту осуществления деятельности.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584039466_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a8f71fe2ec5385bdffec6e6b935e76ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Крыму усилили ограничения из-за COVID-19

20:50 24.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщины в медицинских масках на одной из улиц в Симферополе
Женщины в медицинских масках на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки, соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого глава региона Сергей Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

"В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате навынос и доставку", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства региона.

Кроме того, вводится запрет на организацию и проведение массовых и развлекательных мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации), проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.
При этом в кафе и ресторанах вели ограничение на количество посадочных мест (расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров). При этом работодателям запрещено проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту осуществления деятельности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНаталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния