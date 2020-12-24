https://ria.ru/20201224/krym-1590828577.html

В Крыму усилили ограничения из-за COVID-19

В Крыму усилили ограничения из-за COVID-19

В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T20:50

2020-12-24T20:50

2020-12-24T20:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

наталья пеньковская

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки, соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого глава региона Сергей Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.Кроме того, вводится запрет на организацию и проведение массовых и развлекательных мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации), проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.При этом в кафе и ресторанах вели ограничение на количество посадочных мест (расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров). При этом работодателям запрещено проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту осуществления деятельности.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)