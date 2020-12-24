https://ria.ru/20201224/krym-1590828577.html
В Крыму усилили ограничения из-за COVID-19
В Крыму усилили ограничения из-за COVID-19
В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:50
2020-12-24T20:50
2020-12-24T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
наталья пеньковская
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки, соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого глава региона Сергей Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.Кроме того, вводится запрет на организацию и проведение массовых и развлекательных мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации), проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.При этом в кафе и ресторанах вели ограничение на количество посадочных мест (расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров). При этом работодателям запрещено проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту осуществления деятельности.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. В Крыму запретили до середины января проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов, кроме обслуживания навынос и доставки, соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская
предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого глава региона Сергей Аксенов
объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.
"В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате навынос и доставку", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства региона.
Кроме того, вводится запрет на организацию и проведение массовых и развлекательных мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации), проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.
При этом в кафе и ресторанах вели ограничение на количество посадочных мест (расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров). При этом работодателям запрещено проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту осуществления деятельности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.