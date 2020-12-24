https://ria.ru/20201224/krym-1590758951.html
Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины
Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе рады приезду туристов и трудовых мигрантов из Украины, никто предвзято к ним не относится. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:56
2020-12-24T14:56
2020-12-24T15:05
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе рады приезду туристов и трудовых мигрантов из Украины, никто предвзято к ним не относится.Аксенов подчеркнул, что на днях провел встречу с украинскими предпринимателями."Украинцы наши братья, украинские руководители – не братья… Приглашаем граждан Украины жить, работать, здесь никаких вопросов нет", - подчеркнул Аксенов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/kiev-1590743094.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, украина, общество