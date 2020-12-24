Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины

"Украинский народ точно нам не враг. Мы не то что никакой аллергии не испытываем, а наоборот рады, если приезжают на украинских номерах… Рады украинским туристам и украинцам, приезжающих на территорию Республики Крым работать", - сказал Аксенов журналистам на итоговой пресс-конференции.