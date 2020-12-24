https://ria.ru/20201224/krym-1590712653.html

Аксенов заявил, что никто и ничто не поможет Киеву вернуть Крым

Аксенов заявил, что никто и ничто не поможет Киеву вернуть Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие создаваемые киевскими властями международные площадки не помогут вернуть полуостров, который всегда был... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:24

2020-12-24T12:24

2020-12-24T12:24

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие создаваемые киевскими властями международные площадки не помогут вернуть полуостров, который всегда был российским.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал министерство иностранных дел активнее привлекать международных партнеров к участию в "Крымской платформе".Он посоветовал не обращать внимание на сообщения украинских властей о Крыме и не читать украинскую прессу из-за повышающегося уровня агрессии.Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "Крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.

https://ria.ru/20201222/perlkharbor-1590402456.html

https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html

республика крым

украина

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сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым, украина, в мире