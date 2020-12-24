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Аксенов дал совет Киеву на фоне водной блокады Крыма
Аксенов дал совет Киеву на фоне водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с "Парламентской газетой" оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и дал совет властям Украины "заняться наконец... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T05:45
2020-12-24T10:31
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
севастополь
киев
украина
в мире
политика
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В России жестко ответили Киеву по ситуации с водной блокадой
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с "Парламентской газетой" оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и дал совет властям Украины "заняться наконец улучшением дел в своей стране".Он заявил, что официальный Киев напрасно "радуется" проблемам с водой в Крыму.По словам Аксенова, ученые обнаружили на полуострове достаточно подземных запасов пресной воды, одновременно идут работы по преодолению проблемы водообеспечения. На ее решение из федерального бюджета уже выделили около 50 миллиардов рублей.Глава Крыма также выразил мнение, что за шесть с половиной лет после воссоединения с Россией в Крыму было сделано больше, чем за почти 30 лет независимости во всей Украине.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в регион была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за недостаточного количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита в ряде районов полуострова введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20201021/krym-1580812094.html
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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, севастополь, киев, украина, в мире, политика

Аксенов дал совет Киеву на фоне водной блокады Крыма

05:45 24.12.2020 (обновлено: 10:31 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с "Парламентской газетой" оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и дал совет властям Украины "заняться наконец улучшением дел в своей стране".
Он заявил, что официальный Киев напрасно "радуется" проблемам с водой в Крыму.

"Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической", — сказал политик.

По словам Аксенова, ученые обнаружили на полуострове достаточно подземных запасов пресной воды, одновременно идут работы по преодолению проблемы водообеспечения. На ее решение из федерального бюджета уже выделили около 50 миллиардов рублей.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Глава Крыма также выразил мнение, что за шесть с половиной лет после воссоединения с Россией в Крыму было сделано больше, чем за почти 30 лет независимости во всей Украине.

"Когда киевские политики говорят об "аннексии Крыма", мне больше всего жалко простых украинцев. За бессмысленной демагогией киевские политики забыли о своих гражданах. Давайте скажем честно — Украины в ее постсоветских границах больше не существует. Государство находится в состоянии распада. Промышленность уничтожена. Демографическая катастрофа. Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым", — сказал Аксенов.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в регион была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за недостаточного количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита в ряде районов полуострова введена режимная подача воды в дома.
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