https://ria.ru/20201224/krym-1590663798.html

Аксенов дал совет Киеву на фоне водной блокады Крыма

Аксенов дал совет Киеву на фоне водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с "Парламентской газетой" оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и дал совет властям Украины "заняться наконец... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T05:45

2020-12-24T05:45

2020-12-24T10:31

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

севастополь

киев

украина

в мире

политика

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В России жестко ответили Киеву по ситуации с водной блокадой

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с "Парламентской газетой" оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и дал совет властям Украины "заняться наконец улучшением дел в своей стране".Он заявил, что официальный Киев напрасно "радуется" проблемам с водой в Крыму.По словам Аксенова, ученые обнаружили на полуострове достаточно подземных запасов пресной воды, одновременно идут работы по преодолению проблемы водообеспечения. На ее решение из федерального бюджета уже выделили около 50 миллиардов рублей.Глава Крыма также выразил мнение, что за шесть с половиной лет после воссоединения с Россией в Крыму было сделано больше, чем за почти 30 лет независимости во всей Украине.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в регион была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за недостаточного количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита в ряде районов полуострова введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20201021/krym-1580812094.html

https://ria.ru/20201223/krym-1590489906.html

россия

республика крым

севастополь

киев

украина

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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, севастополь, киев, украина, в мире, политика