https://ria.ru/20201224/krizis-1590747732.html

Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер

Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер

Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:09

2020-12-24T14:09

2020-12-24T14:25

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.

https://ria.ru/20201224/putin-1590745258.html

россия

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россия, владимир путин, политика