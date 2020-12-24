Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер
14:09 24.12.2020 (обновлено: 14:25 24.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.
Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.