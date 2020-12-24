Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/krizis-1590747732.html
Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер
Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер
Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:09
2020-12-24T14:25
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589734304_0:51:2802:1627_1920x0_80_0_0_32de384ffc467974e2e7ca9e9eda6b3d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.
https://ria.ru/20201224/putin-1590745258.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589734304_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_33377a948107cb57cf3642150c58e2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, политика

Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер

14:09 24.12.2020 (обновлено: 14:25 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин.

"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
14:03
Путин подвел итоги работы правительства за год
Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
Лента новостейМолния