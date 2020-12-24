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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/kovid-1590836889.html
В Британии выявили 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 036, умерли 574 человека, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T23:11
2020-12-24T23:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 24 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 036, умерли 574 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у 39 237 человек, скончались 744 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 188 587 человек, умерли 69 625 заболевших.С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590663493.html
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коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире

В Британии выявили 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки

23:11 24.12.2020
 
© REUTERS / JOHN SIBLEYДевушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© REUTERS / JOHN SIBLEY
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 036, умерли 574 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был выявлен у 39 237 человек, скончались 744 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 188 587 человек, умерли 69 625 заболевших.
С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны.
Медицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 05:16Распространение нового коронавируса
Ученый оценил шансы на появление "британского" штамма COVID-19 в России
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонВ мире
 
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