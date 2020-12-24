Кот британского премьер-министра поймал голубя на глазах журналистов
14:23 24.12.2020 (обновлено: 14:27 24.12.2020)
© AP Photo / Frank AugsteinКот Ларри британского премьер-министра поймал голубя на глазах журналистов
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 24 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Кот Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, поймал голубя на глазах журналистов. Птице все же удалось вырваться из лап хищника, свидетельствуют кадры, опубликованные в Twitter одним из журналистов.
Журналисты, дежурившие в четверг утром на Даунинг-стрит в ожидании объявления о торговой сделке по Brexit, стали свидетелями охоты Ларри на голубя.
Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning... pic.twitter.com/1aBwNedrtf— Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020
Выждав, пока птица потеряет бдительность в поисках корма, кот провел стремительную атаку. К счастью, пернатому удалось вырваться из лап мышелова, который известен своим бойцовским характером.
Ранее Ларри был неоднократно замечен в драках со своим "коллегой" котом Палмерстоном, до лета этого года служившего главным мышеловом в МИД Великобритании.
Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.