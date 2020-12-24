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"Главкосмос" выпустил комикс про женщину-космонавта
"Главкосмос" выпустил комикс про женщину-космонавта
Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") выпустило комикс про женщину-космонавта, он доступен для покупки на открытом предприятием сайте с... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T02:30
2020-12-24T12:29
хочу стать космонавтом
россия
анна кикина
главкосмос
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") выпустило комикс про женщину-космонавта, он доступен для покупки на открытом предприятием сайте с космическими сувенирами.Комикс можно приобрести за 950 рублей на русском или английском языках. На его обложке над названием Let's go to space изображен логотип компании "Главкосмос". На оборотной стороне указано, что комикс выпущен тиражом в тысячу экземпляров.Судя по выложенным иллюстрациям из комикса, в нем идет речь о подготовке и полету на МКС женщины-космонавта. В момент примерки летного скафандра женщина хвалит его красоту, но, вероятно, с отсылкой к фильму "Бриллиантовая рука" задаёт вопрос: "А есть такой же, но цвета фуксии?"Сейчас в российском отряде космонавтов 30 человек. Из них только одна женщина - Анна Кикина. В космос она не летала.Ранее "Роскосмос" и "Первый канал" анонсировали съемки художественного фильма на Международной космической станции. Для этого объявлен кастинг актрис.
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россия, анна кикина, главкосмос, международная космическая станция (мкс), роскосмос, москва

"Главкосмос" выпустил комикс про женщину-космонавта

02:30 24.12.2020 (обновлено: 12:29 24.12.2020)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") выпустило комикс про женщину-космонавта, он доступен для покупки на открытом предприятием сайте с космическими сувенирами.
"Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с её фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе", - говорится в описании к комиксу на сайте.
Комикс можно приобрести за 950 рублей на русском или английском языках. На его обложке над названием Let's go to space изображен логотип компании "Главкосмос". На оборотной стороне указано, что комикс выпущен тиражом в тысячу экземпляров.
Судя по выложенным иллюстрациям из комикса, в нем идет речь о подготовке и полету на МКС женщины-космонавта. В момент примерки летного скафандра женщина хвалит его красоту, но, вероятно, с отсылкой к фильму "Бриллиантовая рука" задаёт вопрос: "А есть такой же, но цвета фуксии?"
Сейчас в российском отряде космонавтов 30 человек. Из них только одна женщина - Анна Кикина. В космос она не летала.
Ранее "Роскосмос" и "Первый канал" анонсировали съемки художественного фильма на Международной космической станции. Для этого объявлен кастинг актрис.
 
Хочу стать космонавтомРоссияАнна КикинаГлавкосмосМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосМосква
 
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