https://ria.ru/20201224/korpus-1590804869.html

В Москве откроют еще три корпуса для больных COVID-19

В Москве откроют еще три корпуса для больных COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице для пациентов с коронавирусом откроются еще три корпуса. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:10

2020-12-24T18:10

2020-12-24T18:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице для пациентов с коронавирусом откроются еще три корпуса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва