https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590833506.html

В Швейцарии выявили "британский" штамм коронавируса

В Швейцарии выявили "британский" штамм коронавируса

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T22:02

2020-12-24T22:02

2020-12-24T22:24

великобритания

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 24 дек - РИА Новости. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании, сообщает в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны.По данным ведомства, после того, как новый штамм COVID-19 выявили в Великобритании, Швейцария оперативно приняла меры по обнаружению каких-либо мутаций в вирусе. Различные образцы от людей с положительным результатом на коронавирус в настоящее время секвенируются на предмет возможной мутации, отмечается в сообщении.Уточняется, что имена инфицированных известны, власти также уведомили соответствующие кантоны о возможной циркуляции там "более заразного" штамма коронавируса.Известно, что один из заболевших, а также все, с кем он контактировал, находятся на карантине, информацию о другом уточняют власти одного из кантонов.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590792150.html

великобритания

швейцария

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