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В Швейцарии выявили "британский" штамм коронавируса
В Швейцарии выявили "британский" штамм коронавируса
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T22:02
2020-12-24T22:24
великобритания
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 24 дек - РИА Новости. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании, сообщает в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны.По данным ведомства, после того, как новый штамм COVID-19 выявили в Великобритании, Швейцария оперативно приняла меры по обнаружению каких-либо мутаций в вирусе. Различные образцы от людей с положительным результатом на коронавирус в настоящее время секвенируются на предмет возможной мутации, отмечается в сообщении.Уточняется, что имена инфицированных известны, власти также уведомили соответствующие кантоны о возможной циркуляции там "более заразного" штамма коронавируса.Известно, что один из заболевших, а также все, с кем он контактировал, находятся на карантине, информацию о другом уточняют власти одного из кантонов.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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великобритания, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, швейцария, в мире

В Швейцарии выявили "британский" штамм коронавируса

22:02 24.12.2020 (обновлено: 22:24 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПирс на реке Лиматт в Цюрихе
Пирс на реке Лиматт в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 24 дек - РИА Новости. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании, сообщает в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным ведомства, после того, как новый штамм COVID-19 выявили в Великобритании, Швейцария оперативно приняла меры по обнаружению каких-либо мутаций в вирусе. Различные образцы от людей с положительным результатом на коронавирус в настоящее время секвенируются на предмет возможной мутации, отмечается в сообщении.

"Рассматриваемая мутация может быть обнаружена в двух образцах от людей с положительным результатом. Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии. Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что имена инфицированных известны, власти также уведомили соответствующие кантоны о возможной циркуляции там "более заразного" штамма коронавируса.
Известно, что один из заболевших, а также все, с кем он контактировал, находятся на карантине, информацию о другом уточняют власти одного из кантонов.
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Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВеликобританияНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
 
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