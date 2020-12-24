https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590816018.html

Глава Минздрава назвал задачу на 2021 год

Глава Минздрава назвал задачу на 2021 год

Решение больших задач в сфере здравоохранения предстоит в 2021 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что должны победить и... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T19:03

2020-12-24T19:03

2020-12-24T19:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Решение больших задач в сфере здравоохранения предстоит в 2021 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что должны победить и коронавирусную инфекцию."Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям", - сказал Мурашко на брифингеОн также поблагодарил медиков за работу в 2020 году, за неравнодушие и приверженность врачебному долгу, подчеркнув, что более 5 тысяч медицинских работников были удостоены различных наград.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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