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Глава Минздрава назвал задачу на 2021 год
Глава Минздрава назвал задачу на 2021 год
Решение больших задач в сфере здравоохранения предстоит в 2021 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что должны победить и... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T19:03
2020-12-24T19:03
2020-12-24T19:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Решение больших задач в сфере здравоохранения предстоит в 2021 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что должны победить и коронавирусную инфекцию."Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям", - сказал Мурашко на брифингеОн также поблагодарил медиков за работу в 2020 году, за неравнодушие и приверженность врачебному долгу, подчеркнув, что более 5 тысяч медицинских работников были удостоены различных наград.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество