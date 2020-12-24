https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590811971.html
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии
В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:44
2020-12-24T18:44
2020-12-24T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
здоровье - общество
германия
в мире
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.Отмечается, что зараженная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилете сдали экспресс-тест на COVID-19. Повторный тест на следующий день также дал положительный результат, тогда же у женщины появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме своих родственников. Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также изолированы.Ранее британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая быстрее распространяется и требует большей осторожности от населения. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские ученые уже получили новый штамм вируса и "интенсивно" изучают его. Как, в свою очередь, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины против коронавируса будут эффективны и в отношении его новой мутации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590792150.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, здоровье - общество, германия, в мире
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг
впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild
со ссылкой на представителя местного Минздрава.
Отмечается, что зараженная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании
во Франкфурт-на-Майне
. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилете сдали экспресс-тест на COVID-19.
Повторный тест на следующий день также дал положительный результат, тогда же у женщины появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме своих родственников.
Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также изолированы.
Ранее британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая быстрее распространяется и требует большей осторожности от населения.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские ученые уже получили новый штамм вируса и "интенсивно" изучают его. Как, в свою очередь, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины против коронавируса будут эффективны и в отношении его новой мутации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.