https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590811971.html

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии

В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:44

2020-12-24T18:44

2020-12-24T21:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

баден-вюртемберг

здоровье - общество

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586261527_0:423:2887:2047_1920x0_80_0_0_64dd6c96ec50faae6389773c884525b4.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.Отмечается, что зараженная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилете сдали экспресс-тест на COVID-19. Повторный тест на следующий день также дал положительный результат, тогда же у женщины появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме своих родственников. Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также изолированы.Ранее британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая быстрее распространяется и требует большей осторожности от населения. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские ученые уже получили новый штамм вируса и "интенсивно" изучают его. Как, в свою очередь, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины против коронавируса будут эффективны и в отношении его новой мутации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590792150.html

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590709516.html

баден-вюртемберг

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, здоровье - общество, германия, в мире