Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590811971.html
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии
В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:44
2020-12-24T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
здоровье - общество
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586261527_0:423:2887:2047_1920x0_80_0_0_64dd6c96ec50faae6389773c884525b4.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.Отмечается, что зараженная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилете сдали экспресс-тест на COVID-19. Повторный тест на следующий день также дал положительный результат, тогда же у женщины появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме своих родственников. Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также изолированы.Ранее британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая быстрее распространяется и требует большей осторожности от населения. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские ученые уже получили новый штамм вируса и "интенсивно" изучают его. Как, в свою очередь, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины против коронавируса будут эффективны и в отношении его новой мутации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590792150.html
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590709516.html
баден-вюртемберг
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586261527_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ab4cffd37dcb8f59d298c0b82a4f7ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, здоровье - общество, германия, в мире

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии

18:44 24.12.2020 (обновлено: 21:15 24.12.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschПрохожие на улице в Берлине
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.
Отмечается, что зараженная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилете сдали экспресс-тест на COVID-19.
Повторный тест на следующий день также дал положительный результат, тогда же у женщины появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме своих родственников.
Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также изолированы.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 17:15Распространение нового коронавируса
Гинцбург заверил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса
Ранее британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая быстрее распространяется и требует большей осторожности от населения.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские ученые уже получили новый штамм вируса и "интенсивно" изучают его. Как, в свою очередь, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины против коронавируса будут эффективны и в отношении его новой мутации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посетители торгового центра в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 12:11Распространение нового коронавируса
Штайнмайер: в борьбе с пандемией "свет в конце тоннеля становится ярче"
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергЗдоровье - ОбществоГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
05:00Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Лента новостейМолния