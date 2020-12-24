https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590793914.html

Депутат Госдумы Гаврилов рассказал, что переболел COVID-19

Депутат Госдумы Гаврилов рассказал, что переболел COVID-19

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что переболел... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:22

2020-12-24T17:22

2020-12-24T17:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

сергей гаврилов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155577/65/1555776563_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ee70ab5d6af06561a1ed3efa0cd97b1a.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что переболел коронавирусом, но в будущем планирует сделать прививку от него.По мнению парламентария, государство должно делать все для максимального разъяснения смысла и важности вакцинации."Человек должен решать сам, прививаться или нет… Я вообще сторонник того, что нужно прививаться. Я считаю, что наша страна просто опрокинула реальность, по сути дела став одним из лидеров не просто в мире большой фармы, но в мире передовых исследований в области фармакологии, в области медицины, связанной с эпидемиологией", - добавил депутат.Гаврилов отметил, что многие из его коллег привились "Спутником V" и чувствуют себя хорошо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, сергей гаврилов, общество