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Депутат Госдумы Гаврилов рассказал, что переболел COVID-19
Депутат Госдумы Гаврилов рассказал, что переболел COVID-19
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что переболел... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:22
2020-12-24T17:22
2020-12-24T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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сергей гаврилов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что переболел коронавирусом, но в будущем планирует сделать прививку от него.По мнению парламентария, государство должно делать все для максимального разъяснения смысла и важности вакцинации."Человек должен решать сам, прививаться или нет… Я вообще сторонник того, что нужно прививаться. Я считаю, что наша страна просто опрокинула реальность, по сути дела став одним из лидеров не просто в мире большой фармы, но в мире передовых исследований в области фармакологии, в области медицины, связанной с эпидемиологией", - добавил депутат.Гаврилов отметил, что многие из его коллег привились "Спутником V" и чувствуют себя хорошо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, сергей гаврилов, общество
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
рассказал, что переболел коронавирусом, но в будущем планирует сделать прививку от него.
"Я переболел, и многие у меня в семье довольно так не просто переболели… Я надеюсь, что у меня будет такая возможность (сделать прививку), может, не сейчас, потому что пока врачи не рекомендуют, но это неизбежность", - сказал Гаврилов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По мнению парламентария, государство должно делать все для максимального разъяснения смысла и важности вакцинации.
"Человек должен решать сам, прививаться или нет… Я вообще сторонник того, что нужно прививаться. Я считаю, что наша страна просто опрокинула реальность, по сути дела став одним из лидеров не просто в мире большой фармы, но в мире передовых исследований в области фармакологии, в области медицины, связанной с эпидемиологией", - добавил депутат.
Гаврилов отметил, что многие из его коллег привились "Спутником V" и чувствуют себя хорошо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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