Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:17 24.12.2020 (обновлено: 17:21 24.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники производственного цеха биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге.
"Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями Всемирной организации здравоохранения".
Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что этот штамм распространяется быстрее и требует большей осторожности от граждан.
Отмечается, что новая мутация может быть на 70% заразнее первоначального вируса, но пока нет свидетельств, что она более смертоносна или чаще приводит к госпитализации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 декабря сообщила, что российские специалисты запросили новый вариант вируса напрямую из Великобритании, а также по линии ВОЗ. Она подчеркнула, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.