https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590778117.html

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии

Российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:17

2020-12-24T16:17

2020-12-24T17:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мария захарова

здоровье - общество

великобритания

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге.Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что этот штамм распространяется быстрее и требует большей осторожности от граждан.Отмечается, что новая мутация может быть на 70% заразнее первоначального вируса, но пока нет свидетельств, что она более смертоносна или чаще приводит к госпитализации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 декабря сообщила, что российские специалисты запросили новый вариант вируса напрямую из Великобритании, а также по линии ВОЗ. Она подчеркнула, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, здоровье - общество, великобритания, общество