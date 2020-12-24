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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590778117.html
Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
Российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:17
2020-12-24T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария захарова
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге.Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что этот штамм распространяется быстрее и требует большей осторожности от граждан.Отмечается, что новая мутация может быть на 70% заразнее первоначального вируса, но пока нет свидетельств, что она более смертоносна или чаще приводит к госпитализации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 декабря сообщила, что российские специалисты запросили новый вариант вируса напрямую из Великобритании, а также по линии ВОЗ. Она подчеркнула, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, здоровье - общество, великобритания, общество

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии

16:17 24.12.2020 (обновлено: 17:21 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники производственного цеха биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудники производственного цеха биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями Всемирной организации здравоохранения".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
Официальный представитель МИД
Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что этот штамм распространяется быстрее и требует большей осторожности от граждан.
Отмечается, что новая мутация может быть на 70% заразнее первоначального вируса, но пока нет свидетельств, что она более смертоносна или чаще приводит к госпитализации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 декабря сообщила, что российские специалисты запросили новый вариант вируса напрямую из Великобритании, а также по линии ВОЗ. Она подчеркнула, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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