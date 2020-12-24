https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590743265.html

В США выявили 228 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В США выявили 228 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 228 тысяч, скончались 3,3 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:54

2020-12-24T13:54

2020-12-24T13:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 228 тысяч, скончались 3,3 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 228 131 новый случай заболевания COVID-19 и 3 359 летальных исходов.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 326 тысяч заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, техас, в мире