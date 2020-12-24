https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590737070.html

В Эритрее зафиксировали первую смерть от COVID-19

В Эритрее зафиксировали первую смерть от COVID-19

Первая за время пандемии смерть от COVID-19 зафиксирована в Эритрее, сообщило министерство информации страны. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:24

2020-12-24T13:24

2020-12-24T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

эритрея

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первая за время пандемии смерть от COVID-19 зафиксирована в Эритрее, сообщило министерство информации страны.В заявлении министерства говорится об одном случае смерти в стране от COVID-19, ранее власти не сообщали о летальных исходах. Другие подробности пока не приводятся.По последним данным, всего в стране зафиксировано 877 случаев заражения коронавирусом, 599 человек выздоровели.Как пишет агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Эритреи, первым скончавшимся из-за коронавируса стал 50-летний мужчина. Отмечается, что он был госпитализирован и лечился в местной больнице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

эритрея

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, эритрея, в мире