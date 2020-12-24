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https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590737070.html
В Эритрее зафиксировали первую смерть от COVID-19
В Эритрее зафиксировали первую смерть от COVID-19
Первая за время пандемии смерть от COVID-19 зафиксирована в Эритрее, сообщило министерство информации страны. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:24
2020-12-24T13:24
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
эритрея
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первая за время пандемии смерть от COVID-19 зафиксирована в Эритрее, сообщило министерство информации страны.В заявлении министерства говорится об одном случае смерти в стране от COVID-19, ранее власти не сообщали о летальных исходах. Другие подробности пока не приводятся.По последним данным, всего в стране зафиксировано 877 случаев заражения коронавирусом, 599 человек выздоровели.Как пишет агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Эритреи, первым скончавшимся из-за коронавируса стал 50-летний мужчина. Отмечается, что он был госпитализирован и лечился в местной больнице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, эритрея, в мире

В Эритрее зафиксировали первую смерть от COVID-19

13:24 24.12.2020
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / Ugreen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первая за время пандемии смерть от COVID-19 зафиксирована в Эритрее, сообщило министерство информации страны.
В заявлении министерства говорится об одном случае смерти в стране от COVID-19, ранее власти не сообщали о летальных исходах. Другие подробности пока не приводятся.
По последним данным, всего в стране зафиксировано 877 случаев заражения коронавирусом, 599 человек выздоровели.
Как пишет агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Эритреи, первым скончавшимся из-за коронавируса стал 50-летний мужчина. Отмечается, что он был госпитализирован и лечился в местной больнице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЭритреяВ мире
 
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