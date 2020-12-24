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ФМБА рассказало о планах по препарату, смягчающему осложнения от COVID-19
ФМБА рассказало о планах по препарату, смягчающему осложнения от COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в 2021 году завершить разработку и зарегистрировать препарат "Лейтрагин", способный предотвратить... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:58
2020-12-24T12:58
2020-12-24T12:58
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в 2021 году завершить разработку и зарегистрировать препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от COVID-19, заявил заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Игорь Помыткин."В 2021 году мы точно ожидаем... Это подготовка к регистрации и регистрация", - сказал Помыткин на пресс-конференции.В августе Роспатент выдал Научному центру биомедицинских технологий ФМБА сразу три патента в рамках разработки лекарственного препарата "Лейтрагин", способного предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество