https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590725347.html

ФМБА рассказало о планах по препарату, смягчающему осложнения от COVID-19

ФМБА рассказало о планах по препарату, смягчающему осложнения от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в 2021 году завершить разработку и зарегистрировать препарат "Лейтрагин", способный предотвратить... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:58

2020-12-24T12:58

2020-12-24T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_d5fcb68826aa09655a8136c3f0d27c39.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в 2021 году завершить разработку и зарегистрировать препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от COVID-19, заявил заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Игорь Помыткин."В 2021 году мы точно ожидаем... Это подготовка к регистрации и регистрация", - сказал Помыткин на пресс-конференции.В августе Роспатент выдал Научному центру биомедицинских технологий ФМБА сразу три патента в рамках разработки лекарственного препарата "Лейтрагин", способного предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество