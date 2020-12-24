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Матвиенко предположила, когда в России стабилизируется ситуация с COVID
Матвиенко предположила, когда в России стабилизируется ситуация с COVID
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что к сентябрю 2021 года ситуация в РФ по коронавирусу уже точно стабилизируется. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:42
2020-12-24T12:42
2020-12-24T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что к сентябрю 2021 года ситуация в РФ по коронавирусу уже точно стабилизируется.По ее словам, форум проводится раз в три года, следующий должен пройти в сентябре 2021 года."Но я себе не представляю такой форум в режиме онлайн, потому что, кроме содержательной части, культурной, самое главное - это дух, атмосфера, это общение женщин из более 110 стран, которые к нам приезжают... Поэтому окончательное решение - проводить в 2021 году или, может быть, перенести на 2022 год - будем принимать где-то в начале следующего года", - пояснила она. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590421881.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко