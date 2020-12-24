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Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация по регионам по коронавирусу управляемая, что вселяет оптимизм. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:34
2020-12-24T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация по регионам по коронавирусу управляемая, что вселяет оптимизм."Хочу вам сказать, что ситуация оптимистичная. В каком смысле: в целом ряде регионов ситуация устойчивая, она не представляет собой какой-то там взрывной опасной ситуации, хватает койко-мест, короче, она управляемая", - сказала она на итоговой пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество

Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

12:34 24.12.2020 (обновлено: 13:00 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПалата отделения реанимации и интенсивной терапии в первом стационаре-трансформере для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Палата отделения реанимации и интенсивной терапии в первом стационаре-трансформере для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация по регионам по коронавирусу управляемая, что вселяет оптимизм.
"Хочу вам сказать, что ситуация оптимистичная. В каком смысле: в целом ряде регионов ситуация устойчивая, она не представляет собой какой-то там взрывной опасной ситуации, хватает койко-мест, короче, она управляемая", - сказала она на итоговой пресс-конференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоОбщество
 
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