https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590715369.html

Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация по регионам по коронавирусу управляемая, что вселяет оптимизм. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:34

2020-12-24T12:34

2020-12-24T13:00

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валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация по регионам по коронавирусу управляемая, что вселяет оптимизм."Хочу вам сказать, что ситуация оптимистичная. В каком смысле: в целом ряде регионов ситуация устойчивая, она не представляет собой какой-то там взрывной опасной ситуации, хватает койко-мест, короче, она управляемая", - сказала она на итоговой пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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