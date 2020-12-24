https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590715369.html
Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация по регионам по коронавирусу управляемая, что вселяет оптимизм. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:34
2020-12-24T12:34
2020-12-24T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590689756_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_3925b41cd2f179361d355dfb30ad4900.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация по регионам по коронавирусу управляемая, что вселяет оптимизм."Хочу вам сказать, что ситуация оптимистичная. В каком смысле: в целом ряде регионов ситуация устойчивая, она не представляет собой какой-то там взрывной опасной ситуации, хватает койко-мест, короче, она управляемая", - сказала она на итоговой пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590689756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_787aa1c47443663af8641a7e494a4faf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество