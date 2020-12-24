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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590713916.html
Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19
Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируется вводить новых ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:29
2020-12-24T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
наталья пеньковская
сергей аксенов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируется вводить новых ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.При этом глава региона подчеркнул, что крымские школьники своевременно выйдут с зимних каникул, планов по переводу на дистанционный режим обучения нет.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22,8 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 17,3 тысячи человек, скончался 451.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19

12:29 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируется вводить новых ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.
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"Никаких запретов новых точно не будет. Возможно, сегодня еще дадут данные по фудкортам в торговых центрах, поскольку Роспотребнадзор выступает за то, что фудкорты, особенно в сезон распродаж, тоже являются местом массового скопления людей. Мы с Роспотребнадзором проводим переговоры с торговыми сетями, как эту ситуацию ограничить. Других ограничений нет. Мы каникулы с понедельника в школах объявили, немного их увеличили, других ограничений у нас не предвидится", - сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.
При этом глава региона подчеркнул, что крымские школьники своевременно выйдут с зимних каникул, планов по переводу на дистанционный режим обучения нет.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22,8 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 17,3 тысячи человек, скончался 451.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНаталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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