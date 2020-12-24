https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590713916.html

Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19

Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируется вводить новых ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:29

2020-12-24T12:29

2020-12-24T12:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

наталья пеньковская

сергей аксенов (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируется вводить новых ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.При этом глава региона подчеркнул, что крымские школьники своевременно выйдут с зимних каникул, планов по переводу на дистанционный режим обучения нет.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22,8 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 17,3 тысячи человек, скончался 451.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695655.html

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коронавирус в россии, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество