Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируется вводить новых ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе. После этого Аксенов объявил о досрочном уходе школьников на зимние каникулы.
"Никаких запретов новых точно не будет. Возможно, сегодня еще дадут данные по фудкортам в торговых центрах, поскольку Роспотребнадзор выступает за то, что фудкорты, особенно в сезон распродаж, тоже являются местом массового скопления людей. Мы с Роспотребнадзором проводим переговоры с торговыми сетями, как эту ситуацию ограничить. Других ограничений нет. Мы каникулы с понедельника в школах объявили, немного их увеличили, других ограничений у нас не предвидится", - сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.
При этом глава региона подчеркнул, что крымские школьники своевременно выйдут с зимних каникул, планов по переводу на дистанционный режим обучения нет.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22,8 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 17,3 тысячи человек, скончался 451.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.