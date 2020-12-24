https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590709516.html
Штайнмайер: в борьбе с пандемией "свет в конце тоннеля становится ярче"
Штайнмайер: в борьбе с пандемией "свет в конце тоннеля становится ярче"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в борьбе с COVID "ярче разгорается свет в конце тоннеля", начало вакцинации в Германии, которая стартует... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:11
2020-12-24T12:11
2020-12-24T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франк-вальтер штайнмайер
здоровье - общество
германия
в мире
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в борьбе с COVID "ярче разгорается свет в конце тоннеля", начало вакцинации в Германии, которая стартует послезавтра, знаменует "долгий и трудный путь" для выхода из кризиса."Пандемия также бросает тень на этот рождественский праздник. Но мы можем с нетерпением ждать следующего Рождества, чтобы отметить его так, как мы любим: в большом кругу семьи, с друзьями, в объятиях и с пением. Пусть предвкушение поможет нам украсить эти необычные праздники", - добавил глава государства.Штайнмайер призвал сограждан "не забывать о светлых сторонах" событий, которые произошли в уходящем году, в частности, взаимопомощь и взаимовыручку, которую люди в Германии неоднократно демонстрировали на фоне кризиса. Отдельно президент поблагодарил тех, кто "в первых рядах борется с вирусом, работает до изнеможения и рискует своим здоровьем - от врача до медсестры, от педагога до ученого и водителя автобуса"."Во времена неопределенности мы узнали, что можем доверять нашей демократии. Мы спорили о правильном пути - а потом вместе принимали решения. Особенно шумны те, кто отрицает опасность вируса. Но разумных - подавляющее большинство. Они гарантируют, что мы сможем защитить человеческие жизни и преодолеть кризис", - заявил он, добавив, что "Рождество - это еще и праздник надежды".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/germaniya-1589103640.html
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коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, здоровье - общество, германия, в мире
БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
заявил, что в борьбе с COVID "ярче разгорается свет в конце тоннеля", начало вакцинации в Германии
, которая стартует послезавтра, знаменует "долгий и трудный путь" для выхода из кризиса.
"У нас есть все основания для уверенности. Вакцины одобрены с этой недели, а вакцинация начнется послезавтра. Впереди еще долгий и трудный путь. Но мы видим, как долгожданный свет в конце туннеля становится ярче. Теперь мы будем шаг за шагом приближаться к выходу из кризиса. Как долог будет путь, тоже зависит от нас. Если мы будем оставаться разумными и терпеливыми на протяжении последних нескольких метров, то постепенно мы снова сможем сделать многое, без чего нам приходилось обходиться долгое время", - заявил президент в своей традиционной рождественской речи.
"Пандемия также бросает тень на этот рождественский праздник. Но мы можем с нетерпением ждать следующего Рождества, чтобы отметить его так, как мы любим: в большом кругу семьи, с друзьями, в объятиях и с пением. Пусть предвкушение поможет нам украсить эти необычные праздники", - добавил глава государства.
Штайнмайер призвал сограждан "не забывать о светлых сторонах" событий, которые произошли в уходящем году, в частности, взаимопомощь и взаимовыручку, которую люди в Германии неоднократно демонстрировали на фоне кризиса. Отдельно президент поблагодарил тех, кто "в первых рядах борется с вирусом, работает до изнеможения и рискует своим здоровьем - от врача до медсестры, от педагога до ученого и водителя автобуса".
"Во времена неопределенности мы узнали, что можем доверять нашей демократии. Мы спорили о правильном пути - а потом вместе принимали решения. Особенно шумны те, кто отрицает опасность вируса. Но разумных - подавляющее большинство. Они гарантируют, что мы сможем защитить человеческие жизни и преодолеть кризис", - заявил он, добавив, что "Рождество - это еще и праздник надежды".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.