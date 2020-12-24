https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590709516.html

Штайнмайер: в борьбе с пандемией "свет в конце тоннеля становится ярче"

Штайнмайер: в борьбе с пандемией "свет в конце тоннеля становится ярче"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в борьбе с COVID "ярче разгорается свет в конце тоннеля", начало вакцинации в Германии, которая стартует... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:11

2020-12-24T12:11

2020-12-24T12:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франк-вальтер штайнмайер

здоровье - общество

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586256988_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_d2bc81c8acdf6f8eeb2ab629efa233b9.jpg

БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в борьбе с COVID "ярче разгорается свет в конце тоннеля", начало вакцинации в Германии, которая стартует послезавтра, знаменует "долгий и трудный путь" для выхода из кризиса."Пандемия также бросает тень на этот рождественский праздник. Но мы можем с нетерпением ждать следующего Рождества, чтобы отметить его так, как мы любим: в большом кругу семьи, с друзьями, в объятиях и с пением. Пусть предвкушение поможет нам украсить эти необычные праздники", - добавил глава государства.Штайнмайер призвал сограждан "не забывать о светлых сторонах" событий, которые произошли в уходящем году, в частности, взаимопомощь и взаимовыручку, которую люди в Германии неоднократно демонстрировали на фоне кризиса. Отдельно президент поблагодарил тех, кто "в первых рядах борется с вирусом, работает до изнеможения и рискует своим здоровьем - от врача до медсестры, от педагога до ученого и водителя автобуса"."Во времена неопределенности мы узнали, что можем доверять нашей демократии. Мы спорили о правильном пути - а потом вместе принимали решения. Особенно шумны те, кто отрицает опасность вируса. Но разумных - подавляющее большинство. Они гарантируют, что мы сможем защитить человеческие жизни и преодолеть кризис", - заявил он, добавив, что "Рождество - это еще и праздник надежды".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/germaniya-1589103640.html

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590705078.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, здоровье - общество, германия, в мире