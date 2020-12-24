https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590698615.html

Инфекционист объяснил рекорды по числу случаев COVID-19

Инфекционист объяснил рекорды по числу случаев COVID-19

Рекорды по числу новых случаев коронавируса в России и Москве объясняются спецификой сдачи тестов: в понедельник и вторник их больше всего, соответственно, в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:24

2020-12-24T11:24

2020-12-24T11:24

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекорды по числу новых случаев коронавируса в России и Москве объясняются спецификой сдачи тестов: в понедельник и вторник их больше всего, соответственно, в четверг и в пятницу приходят результаты, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, отметивший, что стабилизация ситуации все равно наблюдается.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.Эта кривая, как обратил внимание эксперт, остается одинаковой и волнообразной на протяжении уже трех месяцев.

https://ria.ru/20201224/allergiya-1590656484.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество