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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590698615.html
Инфекционист объяснил рекорды по числу случаев COVID-19
Инфекционист объяснил рекорды по числу случаев COVID-19
Рекорды по числу новых случаев коронавируса в России и Москве объясняются спецификой сдачи тестов: в понедельник и вторник их больше всего, соответственно, в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:24
2020-12-24T11:24
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекорды по числу новых случаев коронавируса в России и Москве объясняются спецификой сдачи тестов: в понедельник и вторник их больше всего, соответственно, в четверг и в пятницу приходят результаты, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, отметивший, что стабилизация ситуации все равно наблюдается.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.Эта кривая, как обратил внимание эксперт, остается одинаковой и волнообразной на протяжении уже трех месяцев.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Инфекционист объяснил рекорды по числу случаев COVID-19

11:24 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекорды по числу новых случаев коронавируса в России и Москве объясняются спецификой сдачи тестов: в понедельник и вторник их больше всего, соответственно, в четверг и в пятницу приходят результаты, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, отметивший, что стабилизация ситуации все равно наблюдается.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.
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"Стабилизация процесса все равно есть, потому что рост заболевших идет не по экспоненте. Повышение количества заболевших в четверг, пятницу и субботу объясняется тем, что люди обращаются после субботы-воскресенья сдавать анализы в понедельник-вторник. Соответственно, результаты этих анализов выявляются в четверг, пятницу и субботу. А в пятницу и субботу люди не сдают анализы, поэтому понедельник, вторник и среда - всегда снижение заболеваемости", - прокомментировал Тимаков.
Эта кривая, как обратил внимание эксперт, остается одинаковой и волнообразной на протяжении уже трех месяцев.
"При этом если сравнить с предыдущей неделей, то цифры приблизительно будут такие же. То есть идет более или менее все стабильно", - отметил он.
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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