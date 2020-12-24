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В России за сутки 26 980 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 26 980 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 26 890 человек после COVID-19, за все время - 2 370 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:07
2020-12-24T11:07
2020-12-24T11:09
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санкт-петербург
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 890 человек после COVID-19, за все время - 2 370 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписано 5 508 человек, в Санкт-Петербурге – 2 653, в Подмосковье - 1301.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество, коронавирус в россии