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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695212.html
В России за сутки 26 980 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 26 980 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 26 890 человек после COVID-19, за все время - 2 370 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:07
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санкт-петербург
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 890 человек после COVID-19, за все время - 2 370 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписано 5 508 человек, в Санкт-Петербурге – 2 653, в Подмосковье - 1301.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество, коронавирус в россии

В России за сутки 26 980 человек выздоровели от COVID-19

11:07 24.12.2020 (обновлено: 11:09 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 890 человек после COVID-19, за все время - 2 370 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 370 857", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписано 5 508 человек, в Санкт-Петербурге – 2 653, в Подмосковье - 1301.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбществоКоронавирус в России
 
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