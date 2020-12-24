https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590694902.html

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

За сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 29 935 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:06

2020-12-24T11:06

2020-12-24T12:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 29 935 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 15,1 процента заболевших симптомов нет. Умерли 635 пациентов (максимальный показатель с весны), вылечились более 26,8 тысячи.На первом месте по числу новых случаев — Москва (рекордные 8203, более чем на 2,5 тысячи больше). За ней идут Санкт-Петербург (3756), Подмосковье (1538), Нижегородская (502), Псковская (442), Свердловская (418), Архангельская (385) и Ростовская (383) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (28), на Чукотке (семь заболевших) и в Ненецком автономном округе (трое).Вчера оперштаб сообщал о 27 250 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 963 688 заразившихся коронавирусом, из них свыше 53 тысяч скончались, 2,37 миллиона вылечились. Темпы прироста вновь ускорились до одного процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 79 миллионов, свыше 1,73 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (18,4 миллиона заболевших), Индия (10,1 миллиона) и Бразилия (7,36 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/kovid-1590374190.html

https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590151544.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество