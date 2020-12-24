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На Украине число заболевших COVID-19 превысило миллион
На Украине число заболевших COVID-19 превысило миллион
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 11 490, скончались 223 человека, выздоровели 15 775, сообщил в четверг министр здравоохранения... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:36
2020-12-24T10:36
2020-12-24T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 11 490, скончались 223 человека, выздоровели 15 775, сообщил в четверг министр здравоохранения страны Максим Степанов."На Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года зафиксировано 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 2721 человек, летальных случаев - 223, выздоровели 15 775 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook.Он сообщил, что за сутки в стране сделали почти 66,4 тысячи тестов на коронавирус, в том числе методом ПЦР – более 42,1 тысячи.По его словам, за все время пандемии на Украине заболели 1 001 132 человека, выздоровели 631 435 человек, летальных случаев - 17 395.Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, украина, в мире