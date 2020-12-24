https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590686155.html

Калифорния стала первым штатом, где выявили два миллиона больных COVID-19

Калифорния стала первым штатом, где выявили два миллиона больных COVID-19

Калифорния стала первым штатом в США, в котором число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 миллиона, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:21

2020-12-24T10:21

2020-12-24T10:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

калифорния

сша

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Калифорния стала первым штатом в США, в котором число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным, зафиксировано 2 002 494 случая заражения коронавирусом, 23 558 пациентов скончались.В настоящее время в четырех из пяти регионов Калифорнии, охватывающих более 98% населения штата, введена обязательная домашняя изоляция из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии в связи с ростом случаев заражения COVID-19.Калифорнийские власти в начале декабря ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если резервы по приему пациентов отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента их введения и может быть продлено.Постановление подразумевает требование к местным жителям как можно дольше оставаться дома и минимизировать контакты, однако им при соблюдении эпидемиологических требований будет разрешено посещать врачей, продовольственные магазины, забирать еду на вынос и ходить в походы. Предприятия розничной торговли могут продолжать работать с загрузкой не более 20%. При этом закроются детские площадки, развлекательные центры, салоны красоты и парикмахерские, музеи, зоопарки, бары, парки развлечений и многое другое.Всего в США заразились более 18,4 миллиона человек, более 326 тысяч скончались, более 3,9 миллиона выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590421881.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

калифорния

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коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире