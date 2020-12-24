https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590681693.html
Железнодорожники оценили риск заразиться коронавирусом в поездах
Железнодорожники оценили риск заразиться коронавирусом в поездах
Риск заражения коронавирусом во время поездки в поездах составляет менее 1%, сообщается в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC). РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:50
2020-12-24T09:50
2020-12-24T09:50
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
ржд
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом во время поездки в поездах составляет менее 1%, сообщается в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC).МСЖД - международная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании для совместного решения задач в области развития железнодорожного транспорта. В частности, в организацию входят и РЖД. Союз опубликовал на сайте материалы, касающиеся коронавируса и поездов.Корпоративная газета РЖД "Гудок" пишет, что исследование сделано целевой группой организации по требованию членов союза. Представитель целевой группы союза по по борьбе и профилактике COVID-19 Ванесса Перез сообщила изданию, что исследование проводилось для изучения научных данных в отношении рисков заражения людей коронавирусом при поездках на железнодорожном транспорте. По ее словам, результаты исследования показывали, что риск заражения COVID-19 во время поездок в поезде составляет менее 1% благодаря действующим противоэпидемиологическим мерам, предпринимаемым на транспорте."Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток. Нам необходимо восстановить доверие общественности к поездам и обеспечить, чтобы клиенты знали, что риск передачи инфекции в поездах очень мал", - пояснила она газете.Холдинг РЖД, в частности, сообщал о целом наборе противоэпидемических мер в поездах дальнего следования для обеспечения безопасности пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Во всех поездах есть бесконтактные термометры для измерения температуры пассажиров в пути следования. Холдинг также настоятельно рекомендует пассажирам использовать маски и перчатки в течение всей поездки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ржд
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом во время поездки в поездах составляет менее 1%, сообщается в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC).
МСЖД - международная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании для совместного решения задач в области развития железнодорожного транспорта. В частности, в организацию входят и РЖД
. Союз опубликовал на сайте
материалы, касающиеся коронавируса и поездов.
"Основываясь на научных данных … при соблюдении рекомендованных правил, таких как ношение маски, риск передачи COVID-19 в поездах составляет менее 1%", - говорится в материалах UIC.
Корпоративная газета РЖД "Гудок" пишет, что исследование сделано целевой группой организации по требованию членов союза. Представитель целевой группы союза по по борьбе и профилактике COVID-19 Ванесса Перез сообщила изданию, что исследование проводилось для изучения научных данных в отношении рисков заражения людей коронавирусом при поездках на железнодорожном транспорте. По ее словам, результаты исследования показывали, что риск заражения COVID-19 во время поездок в поезде составляет менее 1% благодаря действующим противоэпидемиологическим мерам, предпринимаемым на транспорте.
"Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток. Нам необходимо восстановить доверие общественности к поездам и обеспечить, чтобы клиенты знали, что риск передачи инфекции в поездах очень мал", - пояснила она газете.
Холдинг РЖД, в частности, сообщал о целом наборе противоэпидемических мер в поездах дальнего следования для обеспечения безопасности пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Во всех поездах есть бесконтактные термометры для измерения температуры пассажиров в пути следования. Холдинг также настоятельно рекомендует пассажирам использовать маски и перчатки в течение всей поездки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.