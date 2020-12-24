https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590681693.html

Железнодорожники оценили риск заразиться коронавирусом в поездах

Железнодорожники оценили риск заразиться коронавирусом в поездах

Риск заражения коронавирусом во время поездки в поездах составляет менее 1%, сообщается в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC). РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:50

2020-12-24T09:50

2020-12-24T09:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603962_0:118:2721:1649_1920x0_80_0_0_51a8617d03b6531c9bd94b99e8cb849e.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом во время поездки в поездах составляет менее 1%, сообщается в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC).МСЖД - международная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании для совместного решения задач в области развития железнодорожного транспорта. В частности, в организацию входят и РЖД. Союз опубликовал на сайте материалы, касающиеся коронавируса и поездов.Корпоративная газета РЖД "Гудок" пишет, что исследование сделано целевой группой организации по требованию членов союза. Представитель целевой группы союза по по борьбе и профилактике COVID-19 Ванесса Перез сообщила изданию, что исследование проводилось для изучения научных данных в отношении рисков заражения людей коронавирусом при поездках на железнодорожном транспорте. По ее словам, результаты исследования показывали, что риск заражения COVID-19 во время поездок в поезде составляет менее 1% благодаря действующим противоэпидемиологическим мерам, предпринимаемым на транспорте."Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток. Нам необходимо восстановить доверие общественности к поездам и обеспечить, чтобы клиенты знали, что риск передачи инфекции в поездах очень мал", - пояснила она газете.Холдинг РЖД, в частности, сообщал о целом наборе противоэпидемических мер в поездах дальнего следования для обеспечения безопасности пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Во всех поездах есть бесконтактные термометры для измерения температуры пассажиров в пути следования. Холдинг также настоятельно рекомендует пассажирам использовать маски и перчатки в течение всей поездки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ржд