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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590671333.html
В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19, следует из данных... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:17
2020-12-24T08:18
распространение нового коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 587 115, за все время скончались 28 770 пациентов с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/germaniya-1590592679.html
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки

08:17 24.12.2020 (обновлено: 08:18 24.12.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschСанта-Клаус с игрушечной моделью коронавируса в Берлине, Германия
Санта-Клаус с игрушечной моделью коронавируса в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 587 115, за все время скончались 28 770 пациентов с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более миллиона человек.
Медик в защитном костюму берет мазок у пациента во время тестирования на SARS CoV-2 в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 16:14Распространение нового коронавируса
Министр экономики ФРГ заявил, что меры по коронавирусу сохранятся до лета
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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