https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590671333.html

В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки

В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19, следует из данных... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:17

2020-12-24T08:17

2020-12-24T08:18

распространение нового коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 587 115, за все время скончались 28 770 пациентов с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/germaniya-1590592679.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире