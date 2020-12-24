https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590671333.html
В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19, следует из данных... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:17
2020-12-24T08:17
2020-12-24T08:18
распространение нового коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590573126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e178daf866521f6fc571b4959c404ba.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 587 115, за все время скончались 28 770 пациентов с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/germaniya-1590592679.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590573126_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_64648866b05ef067c6155240a08b522a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире