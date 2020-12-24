https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590664884.html

Ученый оценил возможность появления более опасных мутаций COVID-19

Ученый оценил возможность появления более опасных мутаций COVID-19

Последующие мутации вируса могут вызвать более тяжелые для человека последствия, но пока таких штаммов не выявлено, сказала РИА Новости заведующий Сектором... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T06:09

2020-12-24T06:09

2020-12-24T06:09

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

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москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Последующие мутации вируса могут вызвать более тяжелые для человека последствия, но пока таких штаммов не выявлено, сказала РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Он отметил, что совершенно нельзя исключить случаи, которые увеличивают тяжесть заболевания."Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем нельзя",- уточнил Базыкин.Ученый напомнил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, также необязательно, что он станет безопасным."Есть вирусы, которые существовали с человечеством в течение многих-многих тысяч лет и которые оставались достаточно безопасными, например, риновирусы. Так и оставались очень опасными, например, черная оспа. Черная оспа была с нами тысячелетия и оставалась смертельно опасной", - сказал Базыкин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590663979.html

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