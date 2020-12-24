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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590664884.html
Ученый оценил возможность появления более опасных мутаций COVID-19
Ученый оценил возможность появления более опасных мутаций COVID-19
Последующие мутации вируса могут вызвать более тяжелые для человека последствия, но пока таких штаммов не выявлено, сказала РИА Новости заведующий Сектором... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:09
2020-12-24T06:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Последующие мутации вируса могут вызвать более тяжелые для человека последствия, но пока таких штаммов не выявлено, сказала РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Он отметил, что совершенно нельзя исключить случаи, которые увеличивают тяжесть заболевания."Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем нельзя",- уточнил Базыкин.Ученый напомнил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, также необязательно, что он станет безопасным."Есть вирусы, которые существовали с человечеством в течение многих-многих тысяч лет и которые оставались достаточно безопасными, например, риновирусы. Так и оставались очень опасными, например, черная оспа. Черная оспа была с нами тысячелетия и оставалась смертельно опасной", - сказал Базыкин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, москва, общество

Ученый оценил возможность появления более опасных мутаций COVID-19

06:09 24.12.2020
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Courtesy of the National Institutes of Health
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Последующие мутации вируса могут вызвать более тяжелые для человека последствия, но пока таких штаммов не выявлено, сказала РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"На данной ранней стадии том смысле, что вирус не инфицировал еще все человечество, ему достаточно важно, то есть основной естественный отбор, который действует, чтобы возникали новые варианты, которые увеличивают его способность передаваться",- сказал Базыкин.
Он отметил, что совершенно нельзя исключить случаи, которые увеличивают тяжесть заболевания.
"Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем нельзя",- уточнил Базыкин.
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Профессор РАН рассказал, как остановить мутации коронавируса
Ученый напомнил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, также необязательно, что он станет безопасным.
"Есть вирусы, которые существовали с человечеством в течение многих-многих тысяч лет и которые оставались достаточно безопасными, например, риновирусы. Так и оставались очень опасными, например, черная оспа. Черная оспа была с нами тысячелетия и оставалась смертельно опасной", - сказал Базыкин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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