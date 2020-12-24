Ученый оценил шансы на появление "британского" штамма COVID-19 в России
05:16 24.12.2020 (обновлено: 06:33 24.12.2020)
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе
"В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе (наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии) исключить нельзя. Но если бы такое было, то мы бы на этих маленьких данных, которые у нас есть, мы бы уже видели. То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя", - сказал Базыкин.
Он отметил, что мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено. Это подтверждают данные Роспотребнадзора и ученых группы Базыкина.
"Вирус все время накапливает мутации (в России тоже - ред.). Но про мутации, которые мы видим внутри России, мы не можем надёжно сказать ничего про то, чтобы они изменяли его свойства", - сказал Базыкин.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.