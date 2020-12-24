https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590663493.html

Ученый оценил шансы на появление "британского" штамма COVID-19 в России

Ученый оценил шансы на появление "британского" штамма COVID-19 в России

Пока в России не обнаружен "британский" штамм коронавируса, но исключить его наличие в стране нельзя, заявил РИА Новости заведующий сектором молекулярной... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T05:16

2020-12-24T05:16

2020-12-24T06:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пока в России не обнаружен "британский" штамм коронавируса, но исключить его наличие в стране нельзя, заявил РИА Новости заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Он отметил, что мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено. Это подтверждают данные Роспотребнадзора и ученых группы Базыкина."Вирус все время накапливает мутации (в России тоже - ред.). Но про мутации, которые мы видим внутри России, мы не можем надёжно сказать ничего про то, чтобы они изменяли его свойства", - сказал Базыкин.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590645580.html

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