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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590663493.html
Ученый оценил шансы на появление "британского" штамма COVID-19 в России
Ученый оценил шансы на появление "британского" штамма COVID-19 в России
Пока в России не обнаружен "британский" штамм коронавируса, но исключить его наличие в стране нельзя, заявил РИА Новости заведующий сектором молекулярной... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T05:16
2020-12-24T06:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пока в России не обнаружен "британский" штамм коронавируса, но исключить его наличие в стране нельзя, заявил РИА Новости заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Он отметил, что мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено. Это подтверждают данные Роспотребнадзора и ученых группы Базыкина."Вирус все время накапливает мутации (в России тоже - ред.). Но про мутации, которые мы видим внутри России, мы не можем надёжно сказать ничего про то, чтобы они изменяли его свойства", - сказал Базыкин.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, москва

Ученый оценил шансы на появление "британского" штамма COVID-19 в России

05:16 24.12.2020 (обновлено: 06:33 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе
Медицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пока в России не обнаружен "британский" штамм коронавируса, но исключить его наличие в стране нельзя, заявил РИА Новости заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе (наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии) исключить нельзя. Но если бы такое было, то мы бы на этих маленьких данных, которые у нас есть, мы бы уже видели. То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя", - сказал Базыкин.
Он отметил, что мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено. Это подтверждают данные Роспотребнадзора и ученых группы Базыкина.
"Вирус все время накапливает мутации (в России тоже - ред.). Но про мутации, которые мы видим внутри России, мы не можем надёжно сказать ничего про то, чтобы они изменяли его свойства", - сказал Базыкин.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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