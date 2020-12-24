https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590662960.html
СМИ: в Сингапуре выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19
СМИ: в Сингапуре выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19
Первый случай заражения новым штаммом кoронавируса выявлен в Сингапуре у студентки, недавно вернувшейся из Великобритании, пишет газета Strait Times со ссылкой... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T04:43
2020-12-24T04:43
2020-12-24T07:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новый южный уэльс
великобритания
сингапур (страна)
дания
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом кoронавируса выявлен в Сингапуре у студентки, недавно вернувшейся из Великобритании, пишет газета Strait Times со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Сообщается, что инфицированная новым штаммом коронавируса семнадцатилетняя студентка находилась в Великобритании с августа. Девушка вернулась на родину 6 декабря. Согласно изданию, уже на следующий день она отметила повышенную температуру, 8 декабря студентка получила положительный результата теста на COVID-19.Министерство здравоохранения страны подчеркнуло, что в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании Национальная лаборатория общественного здравоохранения Сингапура проводит секвенирование генома COVID-19 у заразившихся, недавно вернувшихся из Европы.Минздрав отметил, что еще 11 инфицированных могли потенциально заразиться мутировавшим вариантом COVID-19, однако результаты еще не подтверждены.Ранее сообщалось, что власти Сингапура ужесточают ограничения на въезд в страну из австралийского штата Новый Южный Уэльс и Великобритании из-за нового штамма коронавируса.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590662318.html
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новый южный уэльс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новый южный уэльс, великобритания, сингапур (страна), дания, в мире
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Первый случай заражения новым штаммом кoронавируса выявлен в Сингапуре у студентки, недавно вернувшейся из Великобритании, пишет газета Strait Times
со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что инфицированная новым штаммом коронавируса семнадцатилетняя студентка находилась в Великобритании с августа. Девушка вернулась на родину 6 декабря. Согласно изданию, уже на следующий день она отметила повышенную температуру, 8 декабря студентка получила положительный результата теста на COVID-19.
Министерство здравоохранения страны подчеркнуло, что в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании Национальная лаборатория общественного здравоохранения Сингапура проводит секвенирование генома COVID-19 у заразившихся, недавно вернувшихся из Европы.
Минздрав отметил, что еще 11 инфицированных могли потенциально заразиться мутировавшим вариантом COVID-19, однако результаты еще не подтверждены.
Ранее сообщалось, что власти Сингапура ужесточают ограничения на въезд в страну из австралийского штата Новый Южный Уэльс и Великобритании из-за нового штамма коронавируса.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.