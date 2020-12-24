Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590660480.html
Биолог допустила наличие новых "заразных" штаммов COVID-19 в России
Биолог допустила наличие новых "заразных" штаммов COVID-19 в России
Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T03:09
2020-12-24T03:09
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
великобритания
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России могут быть новые "заразные" штаммы коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством проведенных исследований, в России же таких исследований мало, поэтому "заразные", новые штаммы не обнаруживают, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она пояснила, что в России не так много секвенируют вирусов, а потому нет полной картотеки вариантов, которые есть в стране, только выборочная."Если мы сейчас всех обследуем и секвенируем личный вирус каждого, то выясним, что у нас вирусов слегка отличающихся от стандарта пруд пруди. Если бы какой-то из них был более опасным, мы бы видели увеличение смертности, а его нет", - отметила Баранова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590421881.html
россия
великобритания
москва
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, великобритания, москва, дания, общество

Биолог допустила наличие новых "заразных" штаммов COVID-19 в России

03:09 24.12.2020
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством проведенных исследований, в России же таких исследований мало, поэтому "заразные", новые штаммы не обнаруживают, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Скорее всего, в России уже есть такие новые вирусы (как обнаруженный более заразных штамм в Великобритании - ред.), но, может быть, у нас недостаточная глубина вирусологического исследования населения с помощью секвенирования (расшифровки последовательности генома вируса - ред.), чтобы оценивать, какой вариант вируса более или менее инфекционный", - сказала Баранова.
Она пояснила, что в России не так много секвенируют вирусов, а потому нет полной картотеки вариантов, которые есть в стране, только выборочная.
"Если мы сейчас всех обследуем и секвенируем личный вирус каждого, то выясним, что у нас вирусов слегка отличающихся от стандарта пруд пруди. Если бы какой-то из них был более опасным, мы бы видели увеличение смертности, а его нет", - отметила Баранова.
Вирус Covid-19 атакует ДНК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 08:00Наука
С нами навсегда? Обнаружена новая пугающая способность коронавируса
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России - РИА Новости, 1920, 20.03.2020
20 марта, 16:40Инфографика
Карта распространения нового коронавируса в России
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВеликобританияМоскваДанияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
Лента новостейМолния