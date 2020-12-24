https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590660480.html

Биолог допустила наличие новых "заразных" штаммов COVID-19 в России

Биолог допустила наличие новых "заразных" штаммов COVID-19 в России

Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T03:09

2020-12-24T03:09

2020-12-24T03:09

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

великобритания

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В России могут быть новые "заразные" штаммы коронавируса

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством проведенных исследований, в России же таких исследований мало, поэтому "заразные", новые штаммы не обнаруживают, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она пояснила, что в России не так много секвенируют вирусов, а потому нет полной картотеки вариантов, которые есть в стране, только выборочная."Если мы сейчас всех обследуем и секвенируем личный вирус каждого, то выясним, что у нас вирусов слегка отличающихся от стандарта пруд пруди. Если бы какой-то из них был более опасным, мы бы видели увеличение смертности, а его нет", - отметила Баранова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590421881.html

россия

великобритания

москва

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, великобритания, москва, дания, общество