https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590660480.html
Биолог допустила наличие новых "заразных" штаммов COVID-19 в России
Биолог допустила наличие новых "заразных" штаммов COVID-19 в России
Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T03:09
2020-12-24T03:09
2020-12-24T03:09
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
великобритания
москва
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В России могут быть новые "заразные" штаммы коронавируса
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством проведенных исследований, в России же таких исследований мало, поэтому "заразные", новые штаммы не обнаруживают, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она пояснила, что в России не так много секвенируют вирусов, а потому нет полной картотеки вариантов, которые есть в стране, только выборочная."Если мы сейчас всех обследуем и секвенируем личный вирус каждого, то выясним, что у нас вирусов слегка отличающихся от стандарта пруд пруди. Если бы какой-то из них был более опасным, мы бы видели увеличение смертности, а его нет", - отметила Баранова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, великобритания, москва, дания, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Обнаружение новых вариантов вируса - это рутинный процесс изучения его образцов, выявление нового штамма в Великобритании
и Дании
связано с большим количеством проведенных исследований, в России же таких исследований мало, поэтому "заразные", новые штаммы не обнаруживают, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
"Скорее всего, в России уже есть такие новые вирусы (как обнаруженный более заразных штамм в Великобритании - ред.), но, может быть, у нас недостаточная глубина вирусологического исследования населения с помощью секвенирования (расшифровки последовательности генома вируса - ред.), чтобы оценивать, какой вариант вируса более или менее инфекционный", - сказала Баранова.
Она пояснила, что в России не так много секвенируют вирусов, а потому нет полной картотеки вариантов, которые есть в стране, только выборочная.
"Если мы сейчас всех обследуем и секвенируем личный вирус каждого, то выясним, что у нас вирусов слегка отличающихся от стандарта пруд пруди. Если бы какой-то из них был более опасным, мы бы видели увеличение смертности, а его нет", - отметила Баранова.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.