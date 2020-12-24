https://ria.ru/20201224/koroleva-1590641311.html

Королева упраздняет должность арт-консультанта, существовавшую 400 лет

Королева упраздняет должность арт-консультанта, существовавшую 400 лет

Британская королева Елизавета II из-за финансовых проблем увольняет своего советника по вопросам искусства, этот пост, учрежденный почти 400 лет назад,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:08

2020-12-24T07:08

2020-12-24T07:08

культура

кембриджская пятерка

новости культуры

выставки

музеи

королева елизавета ii

леонардо да винчи

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британская королева Елизавета II из-за финансовых проблем увольняет своего советника по вопросам искусства, этот пост, учрежденный почти 400 лет назад, вероятно, будет упразднен, пишет газета Times.Должность арт-консультанта при британском монархе была учреждена в 1625 году во время правления короля Карла I. В настоящее время эта работа считается одной из самых престижных в художественной среде. На попечении советника находится королевская коллекция, включающая более семи тысяч картин и три тысячи миниатюр, в том числе более 600 рисунков Леонардо да Винчи.Фонд Royal Collection Trust сообщил, что Десмонд Шоу-Тейлор, занявший этот пост в 2005 году, покидает его в связи с планами реструктуризации. У него не будет преемника, вакансия остается "замороженной".Ранее фонд сообщил, что из-за последствий пандемии коронавируса прогнозирует в 2020-21 финансовом году уменьшение выручки на 64 миллиона фунтов стерлингов.Среди прочих пост советника почти 30 лет (с 1945 по 1973 год) занимал Энтони Блант – агент советской разведки и член "Кембриджской пятерки".

https://ria.ru/20200823/vystavka-1575908586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кембриджская пятерка, новости культуры, выставки, музеи, королева елизавета ii, леонардо да винчи