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https://ria.ru/20201224/koroleva-1590641311.html
Королева упраздняет должность арт-консультанта, существовавшую 400 лет
Королева упраздняет должность арт-консультанта, существовавшую 400 лет
Британская королева Елизавета II из-за финансовых проблем увольняет своего советника по вопросам искусства, этот пост, учрежденный почти 400 лет назад,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:08
2020-12-24T07:08
культура
кембриджская пятерка
новости культуры
выставки
музеи
королева елизавета ii
леонардо да винчи
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британская королева Елизавета II из-за финансовых проблем увольняет своего советника по вопросам искусства, этот пост, учрежденный почти 400 лет назад, вероятно, будет упразднен, пишет газета Times.Должность арт-консультанта при британском монархе была учреждена в 1625 году во время правления короля Карла I. В настоящее время эта работа считается одной из самых престижных в художественной среде. На попечении советника находится королевская коллекция, включающая более семи тысяч картин и три тысячи миниатюр, в том числе более 600 рисунков Леонардо да Винчи.Фонд Royal Collection Trust сообщил, что Десмонд Шоу-Тейлор, занявший этот пост в 2005 году, покидает его в связи с планами реструктуризации. У него не будет преемника, вакансия остается "замороженной".Ранее фонд сообщил, что из-за последствий пандемии коронавируса прогнозирует в 2020-21 финансовом году уменьшение выручки на 64 миллиона фунтов стерлингов.Среди прочих пост советника почти 30 лет (с 1945 по 1973 год) занимал Энтони Блант – агент советской разведки и член "Кембриджской пятерки".
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кембриджская пятерка, новости культуры, выставки, музеи, королева елизавета ii, леонардо да винчи

Королева упраздняет должность арт-консультанта, существовавшую 400 лет

07:08 24.12.2020
 
© РИА Новости / Мария ТабакКружевной шейный платок Вильгельма III Оранского стоил, в переводе на нынешние деньги, более 16 тысяч фунтов стерлингов
Кружевной шейный платок Вильгельма III Оранского стоил, в переводе на нынешние деньги, более 16 тысяч фунтов стерлингов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британская королева Елизавета II из-за финансовых проблем увольняет своего советника по вопросам искусства, этот пост, учрежденный почти 400 лет назад, вероятно, будет упразднен, пишет газета Times.
Должность арт-консультанта при британском монархе была учреждена в 1625 году во время правления короля Карла I. В настоящее время эта работа считается одной из самых престижных в художественной среде. На попечении советника находится королевская коллекция, включающая более семи тысяч картин и три тысячи миниатюр, в том числе более 600 рисунков Леонардо да Винчи.
Фонд Royal Collection Trust сообщил, что Десмонд Шоу-Тейлор, занявший этот пост в 2005 году, покидает его в связи с планами реструктуризации. У него не будет преемника, вакансия остается "замороженной".
Ранее фонд сообщил, что из-за последствий пандемии коронавируса прогнозирует в 2020-21 финансовом году уменьшение выручки на 64 миллиона фунтов стерлингов.
Среди прочих пост советника почти 30 лет (с 1945 по 1973 год) занимал Энтони Блант – агент советской разведки и член "Кембриджской пятерки".
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КультураКембриджская пятеркаНовости культурыВыставкиМузеиКоролева Елизавета IIЛеонардо да Винчи
 
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