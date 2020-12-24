https://ria.ru/20201224/konkurs-1590763456.html
Конкурс "Моя страна – моя Россия" введет номинацию, посвященную Гагарину
Конкурс "Моя страна – моя Россия" введет номинацию, посвященную Гагарину
В конкурсе "Моя страна – моя Россия" в 2021 году появится номинация, приуроченная к 60–летию первого космического полета Юрия Гагарина, сообщила руководитель... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:13
2020-12-24T15:13
2020-12-24T15:13
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общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В конкурсе "Моя страна – моя Россия" в 2021 году появится номинация, приуроченная к 60–летию первого космического полета Юрия Гагарина, сообщила руководитель конкурса, проректор РГГУ Лариса Пастухова.Она приняла участие во встрече председателя Экспертного совета конкурса, главы комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с кураторами экспертов номинаций XVII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс ежегодно привлекает тысячи школьников и студентов, молодых ученых и специалистов, педагогов-новаторов и инициативных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные на улучшение качества жизни в российских территориях. В 2020 году конкурс проводился в 20 тематических номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития страны. "В начале декабря были подведены итоги конкурса этого года, и мы уже начали активную подготовку к старту нового, XVIII конкурсного сезона. Какие изменения мы планируем? Во-первых, одной из тематических линий конкурса 2021 года станет Космос, что приурочено к 60-летию первого космического полета Юрия Гагарина. В 2021 году очные этапы перейдут в онлайн-формат и большее внимание мы уделим постконкурсному сопровождению и обучению наших финалистов. Также активно обсуждается с нашими экспертами возможность снижения по ряду номинаций возрастного порога участников – до 10 лет. Сегодня мы открыты к дискуссии и любым предложениям, которые помогут сделать конкурс более актуальным и полезным для нашей страны, системы образования. Старт конкурса намечен на начало года", - приводятся в сообщении слова Пастуховой.Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, российский государственный гуманитарный университет, общество
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В конкурсе "Моя страна – моя Россия" в 2021 году появится номинация, приуроченная к 60–летию первого космического полета Юрия Гагарина
, сообщила руководитель конкурса, проректор РГГУ
Лариса Пастухова.
Она приняла участие во встрече председателя Экспертного совета конкурса, главы комитета Совета Федерации
РФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой
с кураторами экспертов номинаций XVII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурс ежегодно привлекает тысячи школьников и студентов, молодых ученых и специалистов, педагогов-новаторов и инициативных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные на улучшение качества жизни в российских территориях. В 2020 году конкурс проводился в 20 тематических номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития страны.
"В начале декабря были подведены итоги конкурса этого года, и мы уже начали активную подготовку к старту нового, XVIII конкурсного сезона. Какие изменения мы планируем? Во-первых, одной из тематических линий конкурса 2021 года станет Космос, что приурочено к 60-летию первого космического полета Юрия Гагарина. В 2021 году очные этапы перейдут в онлайн-формат и большее внимание мы уделим постконкурсному сопровождению и обучению наших финалистов. Также активно обсуждается с нашими экспертами возможность снижения по ряду номинаций возрастного порога участников – до 10 лет. Сегодня мы открыты к дискуссии и любым предложениям, которые помогут сделать конкурс более актуальным и полезным для нашей страны, системы образования. Старт конкурса намечен на начало года", - приводятся в сообщении слова Пастуховой.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".