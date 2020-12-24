Россия обвинила США в конфронтации на море из-за новой стратегии ВМС
17:05 24.12.2020 (обновлено: 17:06 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новая версия совместной стратегии военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны США закладывает основу для роста военной конфронтации на море, чреватой опасными последствиями, новой администрации США стоит над этим серьезно задуматься, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, в Москве обратили внимание на опубликованную Пентагоном новую версию совместной стратегии военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны США, которая описывает обобщенный план их подготовки к противодействию России и Китаю.
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"Вашингтонских стратегов больше всего беспокоит, что рост российских военно-морских возможностей может поставить под вопрос преимущество США на море. Судя по всему, они явно не слышали о таких принципах как равная безопасность, паритет, а если и слышали, то, видимо, поняли их как-то не так", - сказала Захарова.
Она отметила, что в результате заведомо конфронтационная идея соперничества великих держав красной нитью проходит через весь американский документ. "Подобные стратегии штампуются с одной целью - попытаться оправдать линию на дальнейшее наращивание, и без того доведенное до абсурда, военных расходов США, которое проводится под флагом стремления обеспечить повсеместное доминирование Вашингтона", - указала Захарова.
Она назвала такой подход "заведомо бесперспективным". "Он не только не способствует достижению заявленной цели использования мирового океана для сближения различных сообществ, но и закладывает долговременную основу для роста военной конфронтации на море, чреватой крайне опасными последствиями. Мы полагаем, что новой администрации США стоило бы над этим серьезно задуматься", - заключила дипломат.