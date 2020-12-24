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Экс-чиновница объяснила пост о детях, из-за которого лишилась работы
Экс-чиновница объяснила пост о детях, из-за которого лишилась работы
Бывшая сотрудница администрации Селтинского района Удмуртии Светлана Пескишева объяснила телеканалу "360" появление комментария в соцсети "ВКонтакте" с призывом РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:23
2020-12-24T21:22
россия
чиновники
удмуртская республика (удмуртия)
селтинский район
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бывшая сотрудница администрации Селтинского района Удмуртии Светлана Пескишева объяснила телеканалу "360" появление комментария в соцсети "ВКонтакте" с призывом обеспечивать детей без участия государства.Ранее журналисты обратили внимание на якобы слова экс-чиновницы, которая сейчас работает в комплексном центре социального обслуживания населения. Публикация от имени женщины была адресована родителям, интересующимся подарками для детей из неполных и малоимущих семей."Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте", — гласит комментарий.Пескишева заявила телеканалу, что не писала этих слов. Она подчеркнула, что ее страницу сначала взломали, а потом заблокировали. Экс-чиновница также призналась, что негативно относится к подобным высказываниям.По данным телеканала, женщину уже уволили за некорректное общение с жителями поселка Ува."Сегодня последний день работаю, и все. Дома буду пока. Затюкали уже — и так, и в школе детям говорят про меня. У меня трясучка, у меня апатия. Пока буду думать, что делать", — посетовала Пескишева.В Министерстве социальной политики Удмуртии ранее принесли извинения и пообещали провести дополнительную работу со служащими подведомственных организаций.
https://ria.ru/20201127/chinovnitsa-1586543916.html
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россия, чиновники, удмуртская республика (удмуртия), селтинский район, общество

Экс-чиновница объяснила пост о детях, из-за которого лишилась работы

18:23 24.12.2020 (обновлено: 21:22 24.12.2020)
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бывшая сотрудница администрации Селтинского района Удмуртии Светлана Пескишева объяснила телеканалу "360" появление комментария в соцсети "ВКонтакте" с призывом обеспечивать детей без участия государства.
Ранее журналисты обратили внимание на якобы слова экс-чиновницы, которая сейчас работает в комплексном центре социального обслуживания населения. Публикация от имени женщины была адресована родителям, интересующимся подарками для детей из неполных и малоимущих семей.
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"Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте", — гласит комментарий.
Пескишева заявила телеканалу, что не писала этих слов. Она подчеркнула, что ее страницу сначала взломали, а потом заблокировали. Экс-чиновница также призналась, что негативно относится к подобным высказываниям.
По данным телеканала, женщину уже уволили за некорректное общение с жителями поселка Ува.
"Сегодня последний день работаю, и все. Дома буду пока. Затюкали уже — и так, и в школе детям говорят про меня. У меня трясучка, у меня апатия. Пока буду думать, что делать", — посетовала Пескишева.
В Министерстве социальной политики Удмуртии ранее принесли извинения и пообещали провести дополнительную работу со служащими подведомственных организаций.
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РоссияЧиновникиУдмуртская Республика (Удмуртия)Селтинский районОбщество
 
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