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В Коми 31 декабря сделали выходным

В Коми 31 декабря сделали выходным

Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для членов регионального правительства и работников органов... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:19

2020-12-24T15:19

2020-12-24T15:31

владимир уйба

владимир путин

новый год—2021

республика коми

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба главы республики.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем."Глава республики Коми постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", - говорится в сообщении.Аналогичное решение глава Коми рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.

республика коми

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владимир уйба, владимир путин, республика коми, общество