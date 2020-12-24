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В Коми 31 декабря сделали выходным
В Коми 31 декабря сделали выходным
Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для членов регионального правительства и работников органов... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:19
2020-12-24T15:31
владимир уйба
владимир путин
новый год—2021
республика коми
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба главы республики.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем."Глава республики Коми постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", - говорится в сообщении.Аналогичное решение глава Коми рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.
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владимир уйба, владимир путин, республика коми, общество

В Коми 31 декабря сделали выходным

15:19 24.12.2020 (обновлено: 15:31 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Глава республики Коми постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Аналогичное решение глава Коми рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.
 
Новый год—2021Владимир УйбаВладимир ПутинРеспублика КомиОбщество
 
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