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https://ria.ru/20201224/kolumbiya-1590689896.html
СМИ назвали причастные к высылке российских дипломатов из Колумбии страны
СМИ назвали причастные к высылке российских дипломатов из Колумбии страны
Правительство Колумбии приняло решение о высылке двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, основываясь на информации спецслужб... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:47
2020-12-24T10:47
иван дуке
кали
дмитрий песков
москва
сша
колумбия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство Колумбии приняло решение о высылке двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, основываясь на информации спецслужб США и Великобритании, пишет колумбийская газета Tiempo со ссылкой на источники в местной разведке.Во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации о разработке минеральных ресурсов.Как пишет газета, спецслужбы США и Британии якобы первоначально обратили внимание на увеличившийся поток зашифрованных посланий из Колумбии. Свидетельства, представленные этими спецслужбами, затем стали "ключевыми", для того чтобы правительство президента Ивана Дуке решилось на дипломатический демарш, утверждает издание.В среду российская сторона в качестве ответной меры объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве. В тот же день они покинули РФ.В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/kolumbiya-1590589610.html
https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577679316.html
кали
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иван дуке, кали, дмитрий песков, москва, сша, колумбия, в мире

СМИ назвали причастные к высылке российских дипломатов из Колумбии страны

10:47 24.12.2020
 
© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Flickr / Tijs Zwinkels
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство Колумбии приняло решение о высылке двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, основываясь на информации спецслужб США и Великобритании, пишет колумбийская газета Tiempo со ссылкой на источники в местной разведке.
Во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации о разработке минеральных ресурсов.
Посольство Российской Федерации в Республике Колумбия - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 15:58Сказано в эфире
"Абсолютная лояльность". Эксперт о дипломатическом скандале с Колумбией
Как пишет газета, спецслужбы США и Британии якобы первоначально обратили внимание на увеличившийся поток зашифрованных посланий из Колумбии. Свидетельства, представленные этими спецслужбами, затем стали "ключевыми", для того чтобы правительство президента Ивана Дуке решилось на дипломатический демарш, утверждает издание.
В среду российская сторона в качестве ответной меры объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве. В тот же день они покинули РФ.
В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 19:57
Болгария выслала двух российских дипломатов
 
Иван ДукеКалиДмитрий ПесковМоскваСШАКолумбияВ мире
 
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