https://ria.ru/20201224/kolumbiya-1590689896.html

СМИ назвали причастные к высылке российских дипломатов из Колумбии страны

СМИ назвали причастные к высылке российских дипломатов из Колумбии страны

Правительство Колумбии приняло решение о высылке двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, основываясь на информации спецслужб... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:47

2020-12-24T10:47

2020-12-24T10:47

иван дуке

кали

дмитрий песков

москва

сша

колумбия

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство Колумбии приняло решение о высылке двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, основываясь на информации спецслужб США и Великобритании, пишет колумбийская газета Tiempo со ссылкой на источники в местной разведке.Во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации о разработке минеральных ресурсов.Как пишет газета, спецслужбы США и Британии якобы первоначально обратили внимание на увеличившийся поток зашифрованных посланий из Колумбии. Свидетельства, представленные этими спецслужбами, затем стали "ключевыми", для того чтобы правительство президента Ивана Дуке решилось на дипломатический демарш, утверждает издание.В среду российская сторона в качестве ответной меры объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве. В тот же день они покинули РФ.В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/kolumbiya-1590589610.html

https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577679316.html

кали

москва

сша

колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван дуке, кали, дмитрий песков, москва, сша, колумбия, в мире