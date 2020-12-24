Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/klad-1590834796.html
Мужчина посмотрел под ноги и нашел 80 миллионов рублей
Мужчина посмотрел под ноги и нашел 80 миллионов рублей
Житель Великобритании во время прогулки нашел клад стоимостью около 800 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей), сообщил Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T22:20
2020-12-24T23:31
клад
великобритания
деньги
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148893/97/1488939721_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_ce1cca074f2c8350a8f91e5a67c162e1.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Житель Великобритании во время прогулки нашел клад стоимостью около 800 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей), сообщил Daily Mail со ссылкой на специализированный ежемесячник Treasure Hunting.Согласно изданию, мужчина вышел из дома, чтобы понаблюдать за птицами. В какой-то момент он заметил в грязи необычный блестящий предмет, напоминающий "древний диск", и решил сходить за металлоискателем. В итоге британец обнаружил кувшин, наполненный кельтским кладом."Этот момент останется в моей памяти на всю жизнь", — приводит издание его слова.Всего мужчина обнаружил около тысячи монет, примерно датируемых 40-50-ми годами нашей эры. Сейчас эксперты еще проверяют сокровище. Сообщается, что после оценки специалистов британец сможет либо продать монеты музею, либо распорядиться ими по своему усмотрению.
https://ria.ru/20201214/klad-1589144697.html
https://ria.ru/20201209/klad-1588441159.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148893/97/1488939721_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_249739dfee22527e8e395db79ece5ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клад, великобритания, деньги, в мире

Мужчина посмотрел под ноги и нашел 80 миллионов рублей

22:20 24.12.2020 (обновлено: 23:31 24.12.2020)
 
© Fotolia / trek6500Металлоискатель и лопата
Металлоискатель и лопата - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Fotolia / trek6500
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Житель Великобритании во время прогулки нашел клад стоимостью около 800 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей), сообщил Daily Mail со ссылкой на специализированный ежемесячник Treasure Hunting.
Согласно изданию, мужчина вышел из дома, чтобы понаблюдать за птицами. В какой-то момент он заметил в грязи необычный блестящий предмет, напоминающий "древний диск", и решил сходить за металлоискателем. В итоге британец обнаружил кувшин, наполненный кельтским кладом.
Банкноты Государственного банка СССР, найденные возле маяка на острове Большой Тютерс в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 15:52
На маяке в Финском заливе нашли клад с советскими деньгами
"Этот момент останется в моей памяти на всю жизнь", — приводит издание его слова.
Всего мужчина обнаружил около тысячи монет, примерно датируемых 40-50-ми годами нашей эры. Сейчас эксперты еще проверяют сокровище. Сообщается, что после оценки специалистов британец сможет либо продать монеты музею, либо распорядиться ими по своему усмотрению.
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 15:58
Мужчина прополол огород и нашел клад
 
КладВеликобританияДеньгиВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
05:00Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Лента новостейМолния