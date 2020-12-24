https://ria.ru/20201224/klad-1590834796.html
Мужчина посмотрел под ноги и нашел 80 миллионов рублей
Мужчина посмотрел под ноги и нашел 80 миллионов рублей
Житель Великобритании во время прогулки нашел клад стоимостью около 800 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей), сообщил Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T22:20
2020-12-24T22:20
2020-12-24T23:31
клад
великобритания
деньги
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148893/97/1488939721_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_ce1cca074f2c8350a8f91e5a67c162e1.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Житель Великобритании во время прогулки нашел клад стоимостью около 800 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей), сообщил Daily Mail со ссылкой на специализированный ежемесячник Treasure Hunting.Согласно изданию, мужчина вышел из дома, чтобы понаблюдать за птицами. В какой-то момент он заметил в грязи необычный блестящий предмет, напоминающий "древний диск", и решил сходить за металлоискателем. В итоге британец обнаружил кувшин, наполненный кельтским кладом."Этот момент останется в моей памяти на всю жизнь", — приводит издание его слова.Всего мужчина обнаружил около тысячи монет, примерно датируемых 40-50-ми годами нашей эры. Сейчас эксперты еще проверяют сокровище. Сообщается, что после оценки специалистов британец сможет либо продать монеты музею, либо распорядиться ими по своему усмотрению.
https://ria.ru/20201214/klad-1589144697.html
https://ria.ru/20201209/klad-1588441159.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148893/97/1488939721_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_249739dfee22527e8e395db79ece5ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клад, великобритания, деньги, в мире
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Житель Великобритании во время прогулки нашел клад стоимостью около 800 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей), сообщил Daily Mail
со ссылкой на специализированный ежемесячник Treasure Hunting
.
Согласно изданию, мужчина вышел из дома, чтобы понаблюдать за птицами. В какой-то момент он заметил в грязи необычный блестящий предмет, напоминающий "древний диск", и решил сходить за металлоискателем. В итоге британец обнаружил кувшин, наполненный кельтским кладом.
"Этот момент останется в моей памяти на всю жизнь", — приводит издание его слова.
Всего мужчина обнаружил около тысячи монет, примерно датируемых 40-50-ми годами нашей эры. Сейчас эксперты еще проверяют сокровище. Сообщается, что после оценки специалистов британец сможет либо продать монеты музею, либо распорядиться ими по своему усмотрению.