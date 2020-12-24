https://ria.ru/20201224/kiberataki-1590665040.html
Эксперт назвал тренды кибератак 2021 года
Эксперт назвал тренды кибератак 2021 года
Фишинговые рассылки на тему пандемии COVID-19, атаки на системы дистанционного обучения и кибершпионаж будут в трендах кибератак 2021 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:14
2020-12-24T06:14
2020-12-24T06:14
кибератаки
сергей дягилев
снг
технологии
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Фишинговые рассылки на тему пандемии COVID-19, атаки на системы дистанционного обучения и кибершпионаж будут в трендах кибератак 2021 года, заявил РИА Новости глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.Другим трендом будут атаки на системы дистанционного обучения, в том числе со стороны школьников. "Школы и университеты начали активно использовать различные платформы для дистанционного обучения, поэтому неудивительно, что в августе — как раз перед началом нового учебного года — число подобных кибератак, в том числе и от хакеров-тинейджеров, за неделю выросло на 30%. В следующем году "школьные хулиганы" продолжат атаковать системы дистанционного обучения", - прогнозирует Дягилев.В 2021 году, по его мнению, стоит ожидать и кибератак с целью шпионажа. "В следующем году государства продолжат осуществлять кибератаки с целью шпионажа или для вмешательства в события в других странах", - отметил эксперт."В мире недалекого будущего, где появятся долгожданные 5G-технологии с надежным подключением и высокоскоростным интернетом, у мошенников и хакеров также появится возможность проводить атаки и вызывать сбои в работе сети. Устройства, помогающие следить за здоровьем, будут собирать данные о самочувствии пользователей, "подключенные автомобили" — следить за передвижениями, а системы умного города — накапливать информацию о нашей жизни. 5G-устройства будет необходимо защищать от взлома, утечек и получения несанкционированного доступа, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность поступающего с них огромного массива данных", - считает Дягилев.По мере развертывания сетей 5G количество подключенных устройств интернета вещей увеличится, что сделает сети более уязвимыми к масштабными мультивекторным кибератакам. "IoT-устройства, подключенные к сетям и облакам, по-прежнему являются слабым звеном с точки зрения информационной безопасности: с одной стороны, они не дают полный доступ к своим данным, с другой стороны, имеют особые требования к безопасности. Необходимо разработать комплексный подход к безопасности IoT-устройств, используя сочетание новых и традиционных систем управления, чтобы защитить разрастающиеся сети во всех отраслях промышленности и в бизнес-секторе", - добавил он.
https://ria.ru/20201218/kiberataka-1589840700.html
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кибератаки, сергей дягилев, снг, технологии, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Фишинговые рассылки на тему пандемии COVID-19
, атаки на системы дистанционного обучения и кибершпионаж будут в трендах кибератак 2021 года, заявил РИА Новости глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ
Василий Дягилев.
"В 2021 COVID-19 продолжит влиять на нашу жизнь, бизнес и общество, и в течение года это влияние будет меняться. … COVID-19 нескоро покинет заголовки статей, новости о разработке вакцины и введении новых ограничений продолжат использоваться в фишинговых атаках, как и в 2020. Фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцины, снова будут подвергаться кибератакам мошенников или хакеров, заинтересованных в эскалации проблемы", - ожидает он.
Другим трендом будут атаки на системы дистанционного обучения, в том числе со стороны школьников. "Школы и университеты начали активно использовать различные платформы для дистанционного обучения, поэтому неудивительно, что в августе — как раз перед началом нового учебного года — число подобных кибератак, в том числе и от хакеров-тинейджеров, за неделю выросло на 30%. В следующем году "школьные хулиганы" продолжат атаковать системы дистанционного обучения", - прогнозирует Дягилев
.
В 2021 году, по его мнению, стоит ожидать и кибератак с целью шпионажа. "В следующем году государства продолжат осуществлять кибератаки с целью шпионажа или для вмешательства в события в других странах", - отметил эксперт.
"В мире недалекого будущего, где появятся долгожданные 5G-технологии с надежным подключением и высокоскоростным интернетом, у мошенников и хакеров также появится возможность проводить атаки и вызывать сбои в работе сети. Устройства, помогающие следить за здоровьем, будут собирать данные о самочувствии пользователей, "подключенные автомобили" — следить за передвижениями, а системы умного города — накапливать информацию о нашей жизни. 5G-устройства будет необходимо защищать от взлома, утечек и получения несанкционированного доступа, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность поступающего с них огромного массива данных", - считает Дягилев.
По мере развертывания сетей 5G количество подключенных устройств интернета вещей увеличится, что сделает сети более уязвимыми к масштабными мультивекторным кибератакам. "IoT-устройства, подключенные к сетям и облакам, по-прежнему являются слабым звеном с точки зрения информационной безопасности: с одной стороны, они не дают полный доступ к своим данным, с другой стороны, имеют особые требования к безопасности. Необходимо разработать комплексный подход к безопасности IoT-устройств, используя сочетание новых и традиционных систем управления, чтобы защитить разрастающиеся сети во всех отраслях промышленности и в бизнес-секторе", - добавил он.