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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/khramy-1590735578.html
Московские храмы РПЦ опустели минимум на треть во время пандемии
Московские храмы РПЦ опустели минимум на треть во время пандемии
Количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии коронавируса, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:20
2020-12-24T13:20
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии коронавируса, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ."Одним из последствий ограничений, введенных государственными властями, введенных для борьбы с коронавирусом, стало снижение числа участвующих в богослужении людей. По моим наблюдениям и поступающим сведениям, даже летом и осенью, то есть после открытия храмов для мирян, число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то – наполовину", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что среди причин этого – отъезд семей на дачи, работа в дистанционном формате, а также ограничительные меры, принятые в отношении некоторых групп населения, в том числе пенсионеров."Будем надеяться, что эти причины со временем станут достоянием прошлого", - заключил глава Русской церкви.Столичные храмы Русской православной церкви были закрыты для прихожан по требованию санитарных властей с 16 апреля по 6 июня.
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва

Московские храмы РПЦ опустели минимум на треть во время пандемии

13:20 24.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве
Выделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии коронавируса, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ.
"Одним из последствий ограничений, введенных государственными властями, введенных для борьбы с коронавирусом, стало снижение числа участвующих в богослужении людей. По моим наблюдениям и поступающим сведениям, даже летом и осенью, то есть после открытия храмов для мирян, число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то – наполовину", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что среди причин этого – отъезд семей на дачи, работа в дистанционном формате, а также ограничительные меры, принятые в отношении некоторых групп населения, в том числе пенсионеров.
"Будем надеяться, что эти причины со временем станут достоянием прошлого", - заключил глава Русской церкви.
Столичные храмы Русской православной церкви были закрыты для прихожан по требованию санитарных властей с 16 апреля по 6 июня.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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