https://ria.ru/20201224/khramy-1590735578.html

Московские храмы РПЦ опустели минимум на треть во время пандемии

Московские храмы РПЦ опустели минимум на треть во время пандемии

Количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии коронавируса, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:20

2020-12-24T13:20

2020-12-24T13:20

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии коронавируса, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ."Одним из последствий ограничений, введенных государственными властями, введенных для борьбы с коронавирусом, стало снижение числа участвующих в богослужении людей. По моим наблюдениям и поступающим сведениям, даже летом и осенью, то есть после открытия храмов для мирян, число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то – наполовину", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что среди причин этого – отъезд семей на дачи, работа в дистанционном формате, а также ограничительные меры, принятые в отношении некоторых групп населения, в том числе пенсионеров."Будем надеяться, что эти причины со временем станут достоянием прошлого", - заключил глава Русской церкви.Столичные храмы Русской православной церкви были закрыты для прихожан по требованию санитарных властей с 16 апреля по 6 июня.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590704466.html

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